Sonnig und mild: Endlich ist der Frühling da

Milde Temperaturen, viel Sonnenschein und wenig Regen: Sonnenhungrige Oberösterreicher dürfen sich auf die nächsten Tage freuen. Der Frühling ist da und er legt heuer eine richtige Punktlandung hin. Schließlich ist heute der astronomische Frühlingsbeginn. Die Sonne steht genau über dem Äquator. Am Nordpol geht sie erst in einem halben Jahr wieder unter, am Südpol bleibt es hingegen genauso lange dunkel.

Bei uns geht die Sonne am Montag zwar auf, sie wird sich aber zumindest am Vormittag noch hinter dichten Wolken verstecken. Am Nachmittag lockern die Wolken dann auf, zum Abend hin wird es zunehmend sonnig. Der Dienstag bringt endlich viel Sonnenschein, lediglich im Mühlviertel können sich noch dichtere Wolken halten, allerdings wird es auch dort ab den Mittagsstunden sonnig und recht mild. Die Temperaturen bewegen sich etwa im Mittel der Jahreszeit.

ZIB-1 Wettervorschau:

Heute sind bis zu 13 Grad, am Dienstag bis zu 18 Grad möglich. Am wärmsten wird der Mittwoch mit bis zu 19 Grad. Dienstag und Mittwoch sind auch die besten Tage für Bergtouren. Während am Montag in höheren Lagen, ab 1300 bis 1500 Meter, noch etwa zehn Zentimeter Schnee dazukommen, setzt ab Dienstag Tauwetter ein. Zum Skifahren geht es an den Vormittagen noch gut, am Nachmittag dürfte der Schnee aber schon sehr patzig werden.

Ab Wochenmitte wechselhafter

Ab Donnerstag wird es ein wenig wechselhafter, von Sonne bis Wolken ist alles möglich, die Höchsttemperaturen bleiben aber mit 15 Grad am Donnerstag und 16 Grad am Freitag mild. Der Wind bewegt sich die ganze Woche zwischen 30 und 40 Kilometern pro Stunde. Erst am Wochenende wird es eine Spur kühler. Ab Donnerstag dürfte es auch jeden Tag etwas regnen. Das begünstigt die Vegetation. "Bäume und Sträucher werden zu sprießen beginnen", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei GeoSphere. Bei ihm melden sich schon die ersten Landwirte, die auf den richtigen Moment für die Aussaat warten.

