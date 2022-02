Sonne setzt sich durch: "Der Frühling nähert sich auf leisen Sohlen"

"Eine wechselhafte, aber sehr sonnige Woche steht uns bevor", sagt Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Denn bereits der heutige Montag startet mit viel Sonnenschein – ganz besonders im Innviertel, im Osten hingegen entstehen durch den Nord-Ost-Wind im Laufe des Tages dichtere Wolken. In den Morgenstunden bewegen sich die Temperaturen noch zwischen minus sechs bis minus einem Grad, am Nachmittag erreicht das Thermometer Werte um sechs Grad. "Nachdem die Nacht teilweise sternenklar ist und auch kaum Wolken durchziehen, bleiben uns die eisigen Temperaturen in der Früh erhalten", sagt Hofer.

Frühtemperaturen von bis zu minus acht Grad wird es die ganze Woche geben, während sich tagsüber die Sonne durchsetzt – besonders am Dienstag, wo nur vereinzelt lokale Frühnebelfelder auftreten können. Den Rest des Tages scheint die Sonne und die Tagestemperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu acht Grad. "Aber die Sonne hat mittlerweile so viel Kraft, da fühlt sich die Luft draußen noch viel wärmer an. Der Frühling nähert sich auf leisen Sohlen", sagt Meteorologin Hofer.

Mehr Sonne als Wolken

Auch am kommenden Mittwoch ändert sich kaum etwas an der frühlingshaften Wetterlage. Tagsüber ziehen dichtere Wolken durch, wodurch die Sonne etwas abgeschirmt wird, die Tageshöchstwerte erreichen, wie auch am Dienstag, acht Grad. "Niederschlag ist aus derzeitiger Sicht in dieser Woche kein Thema, und auch der Wind legt mit etwa 30 km/h eine Pause ein", sagt Hofer.

Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es in Oberösterreich überwiegend sonnig, einzig die kalten Frühtemperaturen bleiben. "Glättegefahr auf der Straße besteht aber aufgrund des fehlenden Niederschlags keine", sagt Hofer. Erst am Sonntag könnte es wieder Niederschlag geben. (kap)