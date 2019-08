Sonne, Regen, Gewitter und Wind: Das Wetter der nächsten Woche

Den Sommer gibt es in den nächsten Tagen - je nach Region - kalt-warm. Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) legt sich eine Kaltfront über große Teile des Landes, der Osten und Südosten bleiben aber begünstigt. In Oberösterreich wird es wechselhaft.

Im Detail: Am Montag gestaltet sich das Wetter mit einer Kaltfront im Westen und entlang der Alpennordseite häufig wolkenreich und unbeständig. Auch in Oberösterreich wird es wechselhaft mit Wolkenfeldern, Sonnenschein und möglichen Regenschauern. Am Nachmittag sind sogar Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben jedoch mild. Am Nachmittag sind bis zu 26 Grad möglich.

Im Osten und Süden Österreichs scheint die Sonne hingegen oft bis zum Abend und abseits der Berge bleibt es meist trocken.

Der Dienstag bringt in Oberösterreich zahlreiche Wolken, zwischendurch Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen weiterhin zwischen 14 und 26 Grad. Für die Nacht kündigt sich für einige Abschnitte entlang der Alpennordseite Dauerregen an. Der Wind weht teils föhnig aus südlichen Richtungen, bevor er sich bis zum Abend überall aus West bis Nordwest durchsetzt.

Am Mittwoch ziehen meist dichte Wolken und zahlreiche Regenschauer durch. Im Lauf des Nachmittags können die Wolken im Norden auflockern. Die Temperaturen erreichen nur 17 bis 21 Grad.

Auch der Donnerstag bleibt in Oberösterreich voraussichtlich wechselhaft. Es scheint zwar teilweise die Sonne, im südlichen Bergland ziehen jedoch immer wieder ein paar Regenschauer durch. Die Temperaturen bleiben mit 19 und 23 Grad eher mild.

Am Freitag bleibt es entlang und nördlich der Donau sowie vom östlichen Flachland bis ins Oststeirische Hügelland bei einem zumeist freundlichen Mix aus Sonnenschein und Wolken niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 18 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 22 bis 28 Grad.