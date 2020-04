Sonderzüge für Pflegerinnen

Nach Angaben von Rumäniens Transportsportminister Lucian Bode (Liberale Partei/PNL) gibt es "bis dato keinerlei Vereinbarung auf Regierungsebene" zwischen Österreich und seinem Land bezüglich "eines Sonderzugs, der am 2. Mai losfahren soll, um rumänische Pflegekräfte nach Österreich zu bringen". Sein Ressort habe "noch keine Anfrage" erhalten. Ebenso wenig "unser Auswärtiges Amt oder Innenministerium", stellte Bode klar. Er wisse selbstverständlich von den Erklärungen der österreichischen Europaministerin Karoline Edtstadler (VP), allerdings seien diese ohne eine Regierungsvereinbarung bloß "Statements".

Video: Verwirrung um Sonderzüge aus Rumänien

Edtstadler hat verwundert auf die Aussagen des rumänischen Ministers reagiert. Sie hoffe, dass sämtliche Unklarheiten umgehend geklärt würden, man sei diesbezüglich in Kontakt. In einer Stellungnahme wird darauf verwiesen, dass das rumänische Innenministerium diese Woche klar gestellt habe, dass Betreuerinnen nach Österreich ausreisen dürfen. Die rumänische Bahn habe von sich aus angeboten, den Transport durchzuführen und sei seit zwei Wochen mit den ÖBB darüber in Verhandlung, wie so ein Korridorzug umgesetzt werden könne.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.