Der Duft von Sonnenöl in der Nase und schon eröffnet sich die Bilderwelt der Erinnerung in unseren Köpfen: Sonne, Strand, Meer und noch viel mehr … Egal welcher Geruch uns umfächelt – sei es im Freibad, im Wald oder in der Küche –, sofort springt der menschliche Emotionsmotor an.