Sommerliches Wochenende zum Oktoberanfang

Der Samstag wird sonnig, morgendliche Nebelfelder und nächtliche Restwolken lichten sich am Vormittag rasch. Am Nachmittag frischt über dem Flachland lebhafter Ostwind, im Bergland Südwind auf. Die Temperatur steigt auf bis zu 22 Grad.

Noch mal etwas wärmer wird es mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad am Sonntag. Fast den ganzen Tag scheint die Sonne. Die morgendlichen Nebelfelder lösen sich wie schon am Samstag wieder rasch auf. Tagsüber ziehen teils ausgedehntere hohe Wolkenfelder durch, die den Sonnenschein ein wenig dämpfen können. Im südlichen Bergland weht lebhafter Südwind.

Spazieren mit Hans Gessl

Sommerlich warm ist das Wetter auch noch am Montag für den "Wetterspaziergang" von Hans Gessl. Am 11. September feierte der Hausruckviertler seinen 70. Geburtstag. Diesen Anlass will Gessl nutzen, um alle, die zwischen 10. und 12. September ihren Geburtstag feiern, zu einem "Wetterspaziergang" einzuladen. Dieser soll am Montag, 4. Oktober, um 15 Uhr bei der Vitalwelt Bad Schallerbach starten. Anmeldungen per Mail unter gessls@gmx.at erforderlich.