Sommer in Oberösterreich: Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto!

Nach dem verregneten Wochenstart nimmt der Sommer nun wieder richtig Fahrt auf. Die Sonne scheint in der zweiten Wochenhälfte wieder beinahe ungetrübt vom blauen Himmel und hat diesmal vor, länger zu bleiben: Der Ausblick auf das Wochenende und die kommende Woche verspricht schönstes Augustwetter ohne Niederschläge und mit sommerlichen Temperaturen - ideal für einen Ausflug zum Badesee oder zum Entspannen an einem schattigen Plätzchen. Wer in diesem Jahr seinen Urlaub zuhause oder im eigenen Land verbringt, kommt also voll auf seine Kosten.

Zur Prognose: Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, erfahren Sie hier!

Gesucht: Sommerfotos der OÖN-Leser

Wie verbringen Sie die sonnigen Tage? Wo in Oberösterreich ist Ihr Lieblingsplatz im Sommer und wo kann man sich am besten abkühlen? Schicken Sie uns Ihr schönstes Sommerfoto und schreiben Sie uns Ihren Tipp, wo es sich bei heißen Temperaturen am besten aushalten lässt. Alle Bilder werden in einer Fotogalerie auf nachrichten.at veröffentlicht.

Mitmachen: Schicken Sie uns Ihr Foto per E-Mail an online@nachrichten.at oder auf der OÖN-Facebookseite.