Sollen die Uhren für Oberösterreichs Jugendliche anders ticken?

Oberösterreich hat einen eigenen Weg gewählt. VP und FP wollen daran festhalten, die SPÖ will die Abzweigung zur Hauptroute nehmen. Es geht um das Jugendschutzgesetz, das mit Ende dieses Jahres außer Kraft tritt. Schuld daran ist die sogenannte Sunset-Klausel: Eine Bestimmung, die ein Außerkrafttreten festlegt, sofern der Gesetzgeber nicht eine Verlängerung oder ein gleich lautendes Gesetz erneut beschließt.

Wenn es nach Jugenschutzlandesrat Michael Lindner (SP) geht, soll die aktuelle Form nicht verlängert werden. Er plädiert für eine Verlängerung der Ausgehzeiten für Jugendliche. "Weil Oberösterreich weder gefährlicher als andere Bundesländer ist und auch die Eltern hier nicht verantwortungsloser sind als beispielsweise in Salzburg oder Vorarlberg", sagt er. Denn überall anders in Österreich gilt: Jugendliche unter 14 Jahren dürfen bis 23 Uhr fortgehen, zwischen 14 und 16 Jahren ist ein Uhr früh die Zeit, um nach Hause zu fahren. Wer über 16 ist, darf so lange fortgehen, wie er möchte. In Oberösterreich ticken die Uhren für Jugendliche anders- hier ist eine Stunde früher Schluss mit lustig.

Online-Befragung zeigt, dass "wir auf richtigem Weg sind"

Das freut diese naturgemäß weniger. Was sich nun auch in einer Online-Befragung unter 1.764 Jugendlichen der 4. und 8. Schulstufe, die von der Abteilung Gesellschaft des Landes Oberösterreichs im März 2023 durchgeführt wurde, widerspiegelt. Demnach sehen 71 Prozent der Jugendlichen eine Anpassung an die österreichweiten Ausgehzeiten als sinnvoll an. Knapp zwei Drittel der 1.911 befragten Eltern sehen das auch so: 65 Prozent sprechen sich für die Angleichung aus.

Noch deutlicher sind die Ergebnisse bei der Frage nach dem Verbot von rauchbaren CBD-Produkten. 72 Prozent der Jugendlichen sind dafür, 82 Prozent sind es bei den Eltern. Das geplante Verbot von tabakfreien Nikotinbeuteln für unter 18-Jährige sehen 73 Prozent der Jugendlichen positiv, 94 Prozent der Eltern sprechen sich dafür aus.

Ähnliche Ergebnisse gab es auch bei einem Beteiligungsformat an Schulen (482 Fragebögen wurden ausgewertet, 82 Prozent der Schüler der 7. bis 11. Schulstufe in Mittel-und Berufsschulen sprachen sich für die Anpassung aus) und beim Landesjugendbeirat (71 Prozent für Angleichung).

In der Begutachtungsphase des neuen Gesetzesentwurfes gingen 20 Stellungnahmen ein, 15 davon betrafen die Ausgehzeiten. Elf sprachen sich dafür, vier dagegen aus. Am Montag, 17. April, wird der Gesetzesentwurf in die Regierung eingebracht.

Auch die Landespolizeidirektion sieht keine außerordentlichen Gefährdungen durch eine Anpassung. Weil auch der Besitz von Zigaretten und Alkohol in Zukunft für die jeweiligen Altersgruppen verboten sein soll, bat man darum, diese bei Kontrollen auch abnehmen zu dürfen.

"Die überwiegend positiven Rückmeldungen bestärken uns darin, dass wir mit diesem Gesetz auf einem guten und richtigen Weg sind", sagt Lindner. Er hoffe nun "auf die politische Vernunft".

"Ausgehzeiten völlig ausreichend"

Diese politische Vernunft sieht für FP-Klubobmann Herwig Mahr anders aus: "Wir bleiben dabei. Die Ausgehzeiten für schulpflichtige Kinder und Minderjährige sind völlig ausreichend. Die von der SPÖ propagierte Aufweichung ist verantwortungslos", sagt er.

"Mehrere unabhängige Umfragen haben ergeben, dass eine deutliche Mehrheit der Oberösterreicher gegen die Aufweichung der Ausgehzeiten ist", bezieht sich Mahr auf ein Umfrageergebnis vom Familienressort des Landes , wonach sich rund 92 Prozent von 2.500 Teilnehmern gegen diese Änderung ausgesprochen haben.

Auch Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sprach sich bereits mehrfach gegen eine Änderung aus.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger