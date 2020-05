Solidaritätspreise für engagierte Menschen im Land

Die neun Preisträger sind: Irmgard Aschauer, Mitbegründerin des Mauthausen-Komitees Österreich. Die B-Fair-Gruppe der Pfarre Sattledt setzt sich für ein nachhaltiges Leben ein. Das Frauenfußballteam VBSC Ladies mit Trainerin Schwester Elisabeth Siegl fördert über Sport die Integration zugewanderter Frauen. Marianne und Gerald Fraundorfer aus St. Peter am Wimberg setzen sich besonders für Flüchtlinge ein. Josef Gokl aus Traun bietet beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen Schwimmkurse an. Die Katholische Jugend des Oberen Mühlviertels hilft Menschen, den Tod ihrer Angehörigen zu verkraften. Martin Kranzl-Greinecker aus Pichl bei Wels erinnert an Kinder von Zwangsarbeiterinnen in der NS-Zeit. Jakob Pichler aus Feldkirchen bei Mattighofen hilft Menschen in Uganda. Und der Verein Pusteblume tröstet Frauen, deren Kind im Mutterleib verstarb.

