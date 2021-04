Soldat verwechselte Linz mit Lienz: Taxifahrer zeigte Herz

Im 350 Kilometer entfernten Lienz sollte er in 3 Stunden und 45 Minuten seinen Grundwehrdienst antreten. Der "Gestrandete" stieg am Linzer Hauptbahnhof in das Taxi von Robert Petschenik von Taxi 2244. Der Fahrer zeigte Herz: "Er hat mir so leidgetan. Und in der Kaserne hätte er sicher auch Probleme bekommen", erzählt der 49-Jährige.

Eigentlich würde die Fahrt mehrere hundert Euro kosten, doch der junge Mann hatte nur 170 Euro Taschengeld eingesteckt. Für Petschenik war das genug, "ich hab den Großteil der Fahrtkosten auf meine Kappe genommen." Kurz vor Zapfenstreich war der Neo-Soldat in der Kaserne.

Robert Neuhold, Betriebsleiter von Taxi 2244, erstattet dem 49-Jährigen die Kosten und auch der Soldat soll sein Taschengeld wiederbekommen. "Wie soll er denn ohne über die Runden kommen?", so Neuhold.

