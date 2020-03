SOKO Donau-Drehort brannte nieder

Bange Minuten für die Feuerwehr Nußbaum Donnerstagmorgen. Als sie am Einsatzort eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach des Holzhauses. Unklar war, ob sich noch eine Person im Haus befindet.

„Ein Arbeiter schlief häufig im Haus, denn das 300 Jahre alte Gebäude wird zurzeit saniert“, sagt Thomas Salhofer, Einsatzleiter der Feuerwehr Nußbaum. Nicht so in dieser Nacht, der Arbeiter übernachtete in einem nahen Gasthaus.



150 Mann von acht Feuerwehren waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Doch sie konnten das Wohnhaus nicht retten, der frühere SOKO-Donau-Drehort brannte gänzlich nieder.

Warum der Brand ausgebrochen war, ist noch unklar. Das historische Gebäude werde wohl abgerissen werden müssen, sagte Salhofer.