Sohn versehentlich in Zeh geschossen: Geldstrafe

Er wollte seinem neugierigen Sohn (14) nur seine neue Glock 17 zeigen, doch dabei kam es Ende Jänner in der Wohnung eines 59-Jährigen in Linz zu einem peinlichen Unfall.

Der Vater hantierte vor seinem 14 Jahre alten Sohn im Kinderzimmer mit der Waffe, die er legal besaß. Dabei löste sich ein Schuss, die Kugel traf den Jugendlichen in den rechten Zeh. Der Bub hatte Glück im Unglück, denn er durfte das Spital noch am selben Abend verlassen.

Doch für den Vater hatte der Unfall ein gerichtliches Nachspiel, er musste sich gestern wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Es tue ihm sehr leid, so der Angeklagte vor Gericht und entschuldigte sich mehrfach für den Fehler, der ihm passiert war. Er habe geglaubt, dass die Waffe ungeladen gewesen sei, denn das Magazin war nicht angesteckt. Doch vergewissert hatte er sich nicht. Er habe die Waffe schräg nach unten zwischen seinen Beinen gehalten, als der Unfall passierte.

"Wollte Familie verteidigen"

Wieso es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte? Er habe die Waffe erworben, um damit im Notfall seine "Familie verteidigen" zu können, so der Beschuldigte. Die Glock hatte er zum Zeitpunkt des Unfalls erst kurz besessen und ein Mal im Schießkanal ausprobiert, schilderte der 59-Jährige.

Der 14-jährige Sohn hatte mitbekommen, dass der Vater eine neue Pistole gekauft hatte, und wollte sie unbedingt einmal sehen. Er habe mit seiner Frau gesprochen, sagte der Angeklagte. "Es ist besser, ich zeige sie ihm, bevor er danach zu suchen anfängt", sagte der Vater.

Die Richterin wertete das umfassende und reumütige Geständnis mildernd, erschwerend sei, dass neben der fahrlässigen Körperverletzung auch noch ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliege. Eine Diversion kam demnach nicht in Frage. Denn diese setze voraus, dass die Schuld nicht schwer sei, was in diesem Fall vom Gericht nicht angenommen wurde. Es habe sich sehr wohl um eine gefährliche Situation gehandelt, so das Gericht.

Verhängt wurde eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro, die Hälfte – 4500 Euro – wurde dem Beschuldigten bedingt nachgesehen. Die Glock samt Munition wurde konfisziert. Der Angeklagte nahm das Urteil an: rechtskräftig.