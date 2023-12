Sohn verprügelte in Bad Schallerbach seine Mutter

Der 27-Jährige ging am vergangenen Donnerstag auf seine im gemeinsamen Haus wohnende Mutter los. Die Frau flüchtete deshalb in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss und schloss sich dort ein.

Doch ihr Sohn folgte ihr, brach ein Fenster auf und verfolgte seine Mutter weiter. Diese floh ins Freie, wo sie von ihrem Sohn zu Boden gestoßen wurde. Anschließend trat er ihr mehrfach gegen Kopf und Oberkörper.

Von der Staatsanwaltschaft Wels wurde die Festnahme angeordnet, der 27-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Als Motiv gab der Mann an, er sei mit seiner Mutter zuvor in Streit geraten.

