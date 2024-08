Sohn soll Wirtshaus der Eltern nicht vorsätzlich abgefackelt haben

Nachdem Anfang August im Bezirk Grieskirchen ein beliebtes Gasthaus abgebrannt war, haben Ermittler des oberösterreichischen Landeskriminalamtes einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Demnach handelt es sich ausgerechnet um den 20-jährigen Sohn der Familie.

Der junge Mann habe zugegeben, der mutmaßliche Verursacher des Brandes gewesen zu sein, hieß es. Er habe ausgesagt, dass er "beim Entsorgen von Zigaretten unachtsam" gewesen sei, bestätigt Barbara Rumplmayr von der Staatsanwaltschaft Wels. Ob das stimmig ist, muss nun in den weiteren Ermittlungen überprüft werden. "Es wird von unserer Seite ein Brand-Sachverständigengutachten eingeholt", teilt Rumplmayr mit.

Bereits Ende Mai war ein Papiercontainer bei dem Gasthaus in Flammen aufgegangen. Auch zu dieser mutmaßlichen Brandstiftung hat der 20-Jährige laut Polizei ein Geständnis abgelegt. Er wurde vorübergehend festgenommen, ist aber unter Auflagen mittlerweile freigelassen worden.

Beim Brand des Wirtshauses waren rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Löscheinsatz gewesen. Das Feuer hatte sich vom Carport über den Dachstuhl auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, das Lokal brannte nieder. Verletzt wurde damals zum Glück niemand. Neben zweifacher Brandstiftung wird laut Polizei auch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit gegen den jungen Mann ermittelt.

Holzstapel angezündet

Geklärt wurde auch eine Brandstiftung in Altenberg bei Linz, wo am späten Dienstagabend ein großer Holzstapel in Flammen aufgegangen war. Die Feuerwehrleute löschten bereits, als in der Nähe ein weiterer Holzstoß Feuer fing. Eine Zeugin beobachtete, wie ein verdächtiges Auto davonfuhr. Etwas später wurde dieses Fahrzeug im Stadtgebiet von Linz von einer Streife gestoppt. Die Zeugin konnte den Verdächtigen auf einem Foto erkennen, der 20-Jährige wurde vorübergehend festgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler