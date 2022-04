Sohn beim Waffenputzen versehentlich in Zeh geschossen: Geldstrafe

Bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe wären möglich gewesen. Das Gericht beließ es bei dem unbescholtenen Mann bei einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro, wobei dem Beschuldigten die Hälfte bedingt nachgesehen wurde. Der Vater nahm das Urteil an, die Entscheidung ist rechtskräftig.

Bereits bei der Polizei hatte er den Unfall eingestanden, auch vor Gericht beteuerte der Vater mehrmals, dass ihm der Vorfall leid tue.

Sohn wollte Waffe unbedingt sehen

Es war heuer im Jänner. Der 59-Jährige hatte völlig legal eine Glock erworben, es handelte sich um seine zweite legale Faustfeuerwaffe. Die Glock habe er bisher ein Mal im Schießkanal ausprobiert. Der 14-jährige Sohn hatte mitbekommen, dass der Vater eine neue Pistole gekauft hatte und wollte sie unbedingt einmal sehen.

Er habe mit seiner Frau gesprochen, sagte der Angeklagte. „Es ist besser, ich zeige sie ihm, bevor er danach zu suchen anfängt“, so der Vater. Als der Vater die Glock vor dem Sohn putzte, sei kein Magazin in der Waffe gewesen, dennoch befand sich aber noch eine Patrone im Laderaum der Waffe. Er habe sich doch vergewissert, dass die Pistole ungeladen gewesen sei, so der Angeklagte vor Gericht. Wie gesetzlich vorgeschrieben, habe er die Waffe sicher verwahrt, die Munition getrennt von den Pistolen.

Schließlich löste sich beim Betätigen des Abzugs ein Schuss, als der Vater die Glock nach unten Richtung Boden zielte. Dieser traf den rechten Zeh des 14-Jährigen. Der Bub musste ins Spital, das er aber noch am selben Abend wieder verlassen durfte.

Die Richterin wertete das umfassende und reumütige Geständnis mildernd, erschwerend sei, dass neben der fahrlässigen Körperverletzung auch noch ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliege. Eine Diversion kam demnach nicht in Frage. Denn diese setze voraus, dass die Schuld nicht schwer sei, was in diesem Fall nicht angenommen wurde. Es habe sich um eine gefährliche Situation gehandelt.