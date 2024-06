"Sogar die Rabauken sitzen dann wie Engerl da"

Karin Coser ist leidenschaftliche Lehrerin und Musikerin – neben ihrer Tätigkeit in der Schule singt sie in der "Carin Cosa Latin Band".

Sie hätte sich schon im April 2022 in die Pension verabschieden können. Stattdessen hat Karin Coser noch zweieinhalb Jahre drangehängt, "weil es einfach Spaß macht", sagt sie. Aber auch deshalb, weil es an Pädagogen mangelt. Die 67-Jährige unterrichtet seit 1978 an der Löwenfeldschule in Linz-Kleinmünchen – einer Mittelschule mit einem Migrantenanteil von 95 Prozent.