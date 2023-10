"Social Impact Award" für zwei JKU-Teams

Im Frühjahr fand an der Johannes Kepler Universität Linz zum ersten Mal "Update Social" statt. Innerhalb von zwei Tagen entwickelten Studierende zahlreiche innovative Geschäftsideen für den Sozialbereich – zwei Teams wurden jetzt mit dem "Social Impact Award" ausgezeichnet.

Dieser wird jährlich in mehreren Ländern von einer internationalen Jury für innovative Produktideen vergeben. "Es freut uns sehr, dass bereits nach der ersten Auflage von Update Social zwei JKU-Projekte ausgezeichnet wurden", sagt Stefanie Lebert, die die Veranstaltung koordiniert.

Eines der prämierten Projekte ist die App "PflegeZeit". Die "Artificial Intelligence"-Studierenden Jakob Kreuther und Alexander Loidl entwickeln gemeinsam mit Lisa Mahler eine App, die für Pflegekräfte in Altersheimen die Alltagsplanung übernimmt. "Mit künstlicher Intelligenz werden Aktivitäten vorgeschlagen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Patienten abgestimmt sind", sagt Loidl. So soll den Pflegekräften der Arbeitsalltag erleichtert werden.

Im ersten Schritt wird die App die Funktion, Musikvorschläge zu machen, und ein Planungstool beinhalten. "Musik kann bei Demenz helfen, die Symptome vorübergehend zu mindern. Von da aus sammeln wir Daten, um langfristig Vorschläge für Aktivitäten machen zu können", sagt Loidl. Die 3500 Euro Preisgeld investiert das Team in die Weiterentwicklung, einen Prototyp soll es kommenden Herbst geben.

Das zweite Projekt ist "INDIMA". Die Onlineplattform soll Qualifikationen von Migranten – zum Beispiel in der Pflege – mit österreichischen Anforderungsprofilen abgleichen. "Das können die Behörden zum Beispiel bei Nostrifizierungsprozessen als Vorab-Screening nutzen", sagt Mitbegründer Emin Vojnikovic. Derzeit gebe es in der EU 2,4 Millionen hochqualifizierte, aber arbeitslose Einwanderer. "Wir haben einen kleinen Prototyp, im Sommer 2024 wollen wir ein fertiges Produkt präsentieren", kündigt der Student an.

