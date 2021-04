Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ried im Innkreis steigt weiter an. Gestern Nachmittag meldete die AGES einen Wert von 355. Einen Tag zuvor lag die Inzidenz noch bei 332,3. Damit nähert sich Ried der 400er-Marke an. "Sollten wir diese Marke überschreiten, würden wir umgehend freiwillig mit Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen beginnen", sagt Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer.