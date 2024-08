So zubetoniert sind Österreichs Städte: Wels auf Platz vier im Bundesranking

Laut einer Auswertung von Satellitendaten liegt die versiegelte Fläche bei rund 37.000 Hektar, das wären fast 35 Prozent mehr, als auf Basis der bisherigen Methodik angenommen, hieß es gestern in einer Aussendung. Der negative Spitzenreiter ist dabei St. Pölten mit einer versiegelten Fläche von 308 Quadratmetern pro Kopf – gefolgt von Wiener Neustadt und Villach. In Oberösterreich liegt Wels mit 225 zubetonierten Quadratmetern auf Platz eins.

Gefahr für Gesundheit

"Die vielen Asphaltwüsten werden speziell im Sommer immer stärker zum Risiko für unsere Gesundheit und Lebensqualität", sagt WWF-Bodenschutz-Sprecher Simon Pories. Die Umweltschutzorganisation fordert ein Einschreiten der Politik, vorbeugenden Bodenschutz sowie Entsiegelungs- und Begrünungsprogramme in den Städten.

In Wels sind 225 Quadratmeter pro Kopf zubetoniert. Bild: OÖN

Laut WWF beruhte die Ermittlung der Bodenversiegelung bisher auf generellen Hochrechnungen und Einheitswerten für ganz Österreich. Die Werte der neuen Methodik basieren hingegen auf quadratmetergenauen Satellitendaten und erfassen somit alle Flächen präziser.

Nächte mit Temperaturen über 20 Grad

"Gerade stark versiegelte Flächen führen zu Hitzeinseln, die sich auch in der Nacht nicht mehr ausreichend abkühlen", sagt Pories. Dadurch werden Tropennächte häufiger, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Ein Phänomen, das in Linz bekannt ist: Heuer wurden in der Landeshauptstadt bereits 15 dieser heißen Nächte aufgezeichnet.

Die Bundeshauptstadt Wien liegt im WWF-Vergleich mit 79 zubetonierten Quadratmetern pro Kopf "nur" auf Platz 15. Der Versiegelungsgrad mit 37 Prozent der Gesamtfläche sei aber in Relation am höchsten.

Fast die Hälfte der 3000 Quadratkilometer, die österreichweit versiegelt sind, besteht aus Straßen oder Parkplätzen.

