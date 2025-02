"So würden wir nicht alle, aber deutlich mehr Anschläge verhindern"

Der 23-jährige Syrer, der am Wochenende in Villach einen 14-Jährigen mit einem Messer tötete und fünf Menschen verletzte, reiht sich ein in eine Gruppe von Einzeltätern, die sich auf TikTok radikalisiert hat. Über die Gehirnwäsche in sozialen Medien und mögliche Lösungsansätze sprachen die OÖN mit Kenan Güngör, der sich seit 25 Jahren mit Integrationsfragen beschäftigt.