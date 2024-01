So wird der neue Campus am Linzer Freinberg aussehen

Über das Großprojekt haben die OÖNachrichten vor einem Jahr exklusiv berichtet. Der damalige Rektor der Pädagogischen Hochschule (PH) der Diözese, Franz Keplinger, hatte die "größte Veränderung seit Jahrzehnten" angekündigt. Inzwischen haben die Pläne Formen angenommen. Der Grazer Architekt Thomas Pucher hatte mit seiner Idee eines modernen "Campus der Menschlichkeit" den Zuschlag bekommen. "Wir waren verblüfft", sagte der Vorsitzende des EU-weit ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs, Roland Gnaiger. "Anstatt zugebaut hat das Projekt aufgebaut, so wird unglaublich viel auf einem Streich erreicht."

70 Millionen Euro sind für den Um- und Ausbau veranschlagt, 2026 sollen die Bagger anrollen, geplantes Ende der Bauarbeiten ist im Wintersemester 2028/29.

Holz als Kontrast zu schwerem Beton

Der neue Campus wird 25.000 Quadratmeter groß sein, davon werden 8000 Quadratmeter neue Räumlichkeiten. Allerdings würden nur rund 2000 Quadratmeter Fläche neu versiegelt, denn man setze hauptsächlich auf den Bestand auf, sagte Architekt Thomas Pucher. Das denkmalgeschützte Gebäude werde zudem "behutsam saniert". Im Gegensatz zu dem "schweren Betonkomplex" sei der neue Teil eine leichte Holz-Stahl-Konstruktion, die viel Licht ins Innere des Gebäudes lasse.

Zusammenlegung mehrerer Häuser

Aktuell sind auf dem Areal im Grünen am Freinberg neben der Pädagogischen Hochschule der Diözese noch das Sozialpädagogische Kolleg, eine Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas sowie Teile der Bibliothek untergebracht. Die Katholische Privatuni, eine zweite Caritas-Schule und das Konservatorium für Kirchenmusik befinden sich an anderen Standorten in Linz. Weil diese Häuser großteils saniert werden müssen, entstand die Idee, am Freinberg einen "Campus der Zukunft für Bildung, Wissenschaft und Menschlichkeit" zu schaffen, sagte Bischof Manfred Scheuer bei der Pressekonferenz am Freitag. Mit dem Ausbau wird auch die Zahl der Studierenden von 1500 auf 2000 steigen.

Projektpräsentation in Linz (v.l.): Roland Gnaiger (Juryvorsitzender des Architekturbewerbs), Maria Maul (Bereichsleiterin der Diözese), Bischof Manfred Scheuer, "Vermittler" Meinhard Lukas (JKU) und Thomas Pucher (Architekt des Siegerprojekts) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Pläne und Neuerungen im Detail

Forum: Die derzeit kaum genutzte, jedoch zentral am Campus liegende Dachterrasse von Haus A wird überdacht und als transparenter Raum zur neuen Mitte des Campus ausgebaut. Zum Foyer im Erdgeschoß wird die Decke geöffnet und mit einer großen Sitztreppe verbunden, sodass ein helles Atrium im Zentrum des Campus entsteht. Auf der Forum-Ebene finden Lernzonen mit Außenterrassen, die Mensa, Seminarräume und das Musikzentrum ihren Platz.

Foyer im Erdgeschoß: Das bestehende Foyer wird Richtung Norden, zur Bibliothek im ehemaligen Schwimmbad und zum neuen "Hofhaus" erweitert. Eine neue, großzügige Treppe verbindet in Zukunft diesen Bereich mit dem neuen, niveaugleichen Haupteingang. Über der neuen Treppe wird das Dach mit sogenannten Licht-Sheds geöffnet – es entsteht eine großzügige neue Querachse und ein neues Eingangsatrium. An diesem neuen Haupteingang liegt auch die Bibliothek und kann so öffentlich und 24/7 genutzt werden.

Hofhaus: Nördlich an das bestehende Gebäude anschließend wird ein neuer Gebäudeflügel angebaut, der die Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) und das Sozialpädagogische Kolleg (SPK) beheimatet. Er bildet mit der Bibliothek ein Hofhaus.

Homebases: Die Homebases für das Lehrpersonal werden im Bestandshaus B untergebracht, welches um zwei Achsen verlängert und um ein Geschoß erweitert wird. Die schlanke, offene Struktur, die so typisch für die Bürobauten der 50er Jahre ist, eignet sich hervorragend für diese Nutzung.

Am neuen Haupteingang wird auch die Bibliothek ihren Platz haben. Bild: Atelier Thomas Pucher

