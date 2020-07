So wird das Wetter in der kommenden Woche

Noch einmal erreichen die Höchstwerte beinahe 30 Grad, ehe es am Dienstag mit einer Kaltfront in Teilen Österreichs wieder abkühlt und teils kräftig regnet. Mitte der Woche folgt ein Mix aus Sonnenschein und Quellwochen, prognostiziert Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Kaltfront am Dienstag

Am Montag ist es zunächst vielerorts noch recht freundlich und sonnig, aber nicht mehr ganz beständig. Vom Innviertel bis ins obere Mühlviertel sind schon in der ersten Tageshälfte vereinzelte kurze Regenschauer nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag breiten sich die Schauer auch auf die anderen Landesteile aus, der Schwerpunkt liegt im Süden. Der Westwind frischt mit Böen um 50 km/h auf. Tiefstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad, im Lauf des Tages steigen die Temperaturen auf 21 bis 26 Grad.

Nach den gebietsweise kräftigen Regenfällen der Nacht zieht die Kaltfront am Dienstag rasch südostwärts ab. Damit verläuft der Tag oft schon von der Früh weg recht freundlich. An der Alpennordseite halten sich ein paar Restwolken und im Norden und Osten ziehen im Tagesverlauf nochmals Wolkenfelder durch, davon abgesehen ist es aber oft recht sonnig. Verbreitet weht mäßiger, im Norden und Osten teils noch lebhafter Nordwestwind. Frischer als zuletzt mit Frühtemperaturen zwischen neun und 17 Grad, sowie Tageshöchsttemperaturen zwischen 17 und 24 Grad.

Freundlicher Mix ab der Wochenmitte

Zur Wochenmitte stellt sich ein zumeist freundlicher Mix aus Sonnenschein und Quellwolken ein. In den Regionen nördlich der Donau zeigen sich am Mittwoch vorübergehend etwas mehr Wolken, die sonnigen Abschnitte überwiegen aber auch hier. Die Schauerneigung ist generell nur gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Mit Tiefstwerten zwischen sechs und zwölf Grad ist es frisch, bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf 20 bis 28 Grad.

Im Norden und Osten ziehen am Donnerstag wiederholt Wolkenfelder durch, dazwischen zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne. Sonst stellt sich ein Mix aus Sonnenschein und Quellwolken ein. Lokale Regenschauer gehen am ehesten im Wald- und Weinviertel sowie im Zentralen Bergland nieder. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum, im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand mitunter auch lebhaft auffrischend. Frühtemperaturen zwölf bis 18 Grad, Tageshöchstwerte 20 bis 29 Grad.

Ab Freitag wieder unbeständig

Der letzte Tag der Arbeitswoche bringt zunehmend unbeständiges Wetter. Zunächst zeigt sich am Freitag noch kurz die Sonne, rasch werden die Wolken mehr und bereits in der ersten Tageshälfte gehen vor allem im Berg- und Hügelland Regenschauer und Gewitter nieder. Diese greifen aus heutiger Sicht nur gebietsweise auf das Flachland über. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewitternähe mitunter auch lebhaft auffrischend aus unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen zwölf bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad, mit den höheren Werten im Osten.