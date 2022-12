So wird das Wetter am Wochenende

Das trübe Wetter der vergangenen Woche setzt sich am Samstag fort: In weiten Teilen Oberösterreichs beginnt das Wochenende aufgrund von Nebel und Hochnebel recht trüb. Nur im Mühlviertel und im südlichen Bergland scheint bis zum frühen Nachmittag die Sonne.

Dann breiten sich von Süden her über dem gesamten Land dichte Wolken aus, die die Sonnenstrahlen nur noch selten durchlassen. Die Tiefsttemperaturen liegen am Samstag bei minus zwei bis plus zwei Grad, die Höchstwerte zwischen null und fünf Grad.

Freundlicher gestaltet sich der Sonntagvormittag: Von der Früh weg setzen sich in ganz Oberösterreich allmählich recht sonnige Wetterverhältnisse durch. Die Temperaturen im südlichen Bergland erreichen bis zu zehn Grad.

Doch auch am letzten Tag der Woche ziehen zu Mittag wieder dichtere Wolken durch. Im Flachland weht mäßiger Ostwind mit Spitzen um 40 km/h. In den südlichen Landesteilen bestimmt lebhafter Südostwind mit bis zu 50 km/h die Wetterlage.

Die Wetterlage zum Wochenauftakt ähnelt jener vom Samstag: Am Vormittag herrscht im Flachland Hochnebel, im Bergland und im Mühlviertel kann es zeitweise sonnig werden.

Am Nachmittag ziehen dann erneut dichte Wolken auf. Zum Abend hin setzt von Südwesten kommend Regen in den südlichen und östlichen Landesteilen ein. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen bei drei bis acht Grad.