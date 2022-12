So wird das neue Kinderzentrum des Kepler Uniklinikums aussehen

Unter fünf eingereichten Projekten hat die Jury in ihrer Sitzung am 16. und 17. Dezember den Entwurf von JSWD Architekten GmbH & Co KG aus Köln an die erste Stelle gereiht. Die Qualität der Planung sei hinsichtlich der stadträumlichen wie auch der grundsätzlichen strukturellen Überlegungen auf einem äußerst hohen Niveau und setze einen zeitgemäßen architektonischen Maßstab, begründet die Vorsitzende Petra Wörner die Entscheidung.

Fünf OP-Säle und eine Zentralküche

Das neue Kinderzentrum wird auf rund 17.000 m2 148 Betten und fünf Operationssäle beherbergen. "Der neue Gebäudekomplex bietet ‚Gesundheit von Anfang an vereint unter einem Dach‘. Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren werden diagnostiziert, therapiert, begleitet, betreut und unterstützt", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. Neu errichtet wird auch die Zentralküche sowie ein Mitarbeiterrestaurant am Med Campus, das pro Tag rund 3800 Personen versorgen muss. "Die neue Küche und das Restaurant werten das Arbeitsumfeld der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter auf", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

KUK-Geschäftsführer Franz Harnoncourt, Jury-Vorsitz Architektin Petra Wörner, LH Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander. Bild: kuk

Kinderzentrum geht 2030 in Betrieb

Die Bauarbeiten für die neue Betriebsküche sowie das Mitarbeiterrestaurant sollen im Jahr 2024 beginnen und im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Jene des neuen Kinderzentrums sollen im Jahr 2026 starten und im Jahr 2029 abgeschlossen sein. Ziel ist die Inbetriebnahme im Jahr 2030.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper