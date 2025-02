So wird's nicht fad in den Semesterferien

Ab auf die Skipiste oder doch lieber in die Therme? Ein kultureller Ausflug oder ein Nachmittag im Zoo? Die Möglichkeiten scheinen endlos. Die OÖN haben eine Auswahl getroffen, damit den Kleinsten in den Semesterferien nicht langweilig wird.

Action auf Schnee und Eis

Für Eislaufbegeisterte bietet die Sport Union einen Semesterferieneislaufkurs in Linz. Von Montag bis Freitag wird einmal täglich eine Einheit für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Kinder ab 3,5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene können teilnehmen. Aufs Eis zieht auch die Donaupark Eishalle in Linz, sie ist täglich bis 19 Uhr geöffnet. Ein 500 Meter langer Eislaufweg schlängelt sich zwischen Bäumen durch den Parkbad-Park.

Bild: LINZ AG

Am 20. Februar findet wieder das Night-Fun-Race für Kinder am Feuerkogel statt. Um 17:30 Uhr geht es los, der Seilbahnbetrieb wird bis 22 Uhr verlängert. Die Ski- und Snowboardschule Feuerkogel bietet von 17. bis 21. Februar außerdem einen Juniorenkurs für Kinder aller Leistungs- und Altersstufen an. Fans von Ski-Shows werden auch in Gosau glücklich: Bei der Night Ski Show am 18. Februar stehen eine Flaggenparade, eine Paragleiter-Show, Nostalgiefahrten in der Tracht und vieles mehr am Programm. Der Eintritt ist frei.

Wer Skifahren lieber mit Wellness verbindet, für den hält das Nationalpark-Ressort Dilly in den Semesterferien einen kostenlosen Ski-Shuttle bereit. Auch die zahlreichen Rodelbahnen Oberösterreichs laden zum Schlittenspaß für die ganze Familie ein, etwa die Rodelwiese Sandl oder die Naturrodelbahn Hinterstoder.

Tierisch lustig

Ebenso an der frischen Luft und obendrein in tierischer Begleitung: Der Linzer Zoo bietet in den Semesterferien wieder verschiedene Programmpunkte an. Etwa am 19. Februar, wo Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren "Für einen Tag Tierpfleger" sein können. Der Zoo Schmiding öffnet seine Türen in den Ferien eine Stunde länger.

Bild: Zoo Schmiding/Peter Sterns

Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie bietet auch ein Spaziergang mit Alpakas in St. Johann am Walde. Kinder und Erwachsene besuchen die Alpakas zum Kennenlernen im Stall und spazieren dann in Begleitung der Tiere durch die Natur.

Nasser Spaß

Indoor-Freunde aufgepasst: Im Freizeitbad Ried im Innkreis freuen sich die Kleinsten über Sprudelsitzen, Massagedüsen und einer Schwalldusche. Das warme Kleinkinderbecken ist auf die Bedürfnisse der jüngsten Badegäste zugeschnitten. Die Bäder der Linz AG öffnen ihre Türen in den Semesterferien auch am Montag. In der Wellnessoase Hummelhof findet jeden Donnerstag und Freitag ein Kinderwellness-Tag statt. Der SPA-Bereich ist ohne Altersbeschränkung zugänglich.

Auch das Aquapulco im Eurothermenresort Bad Schallerbach bietet sich mit fünf Rutschen, einem Outdoor-Wasserspielplatz und einem Wellensturm als Ferienprogramm.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wissenschaft und Kultur für die Kleinsten

Lernen auf spielerische Art, das können die Jüngsten in den zahlreichen Museen in Oberösterreich. Von 20. bis 23. Februar bietet das Ticket Museum Total Eintritt zu sieben Linzer Museen in vier Tagen. Kinder bis 14 Jahre zahlen dafür 6 Euro, unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Im Ars Electronica Center wartet ein spannendes Ferienprogramm. Die Kleinsten können Roboter für ihren Zirkusauftritt trainieren, intelligente Werkstoffe in der Raumfahrt testen und Papier dazu bringen, schlau zu werden. Im Welser Mitmachmuseum Welios findet die gesamte Ferienwoche ein Unterhaltungsprogramm statt, darunter Feuer-, Laser-, und Akustikshows.

Kreativ wird es im Linzer Kunstmuseum. Im Lentos Atelier können Kinder von 6 bis 12 Jahren ihre eigenen Kunstwerke erschaffen. Die Termine sind immer samstags von 10 bis 12 Uhr.

Bild: TV Linz/Robert Maybach

Viel los in den Semesterferien ist auch im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel in Linz. Sowohl vor- als auch nachmittags werden verschiedenste Veranstaltungen angeboten. Kleines Geheimnis vorweg: Auch der Fernsehkasperl aus Wien ist darunter. Vielfältig ist das Programm in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel. Von einer Naturkosmetik Werkstatt am Montag über eine Modelleisenbahn am Donnerstag bis hin zum Schnupperklettern am Freitag ist für jede und jeden etwas dabei.

Nicht zuletzt lädt die Voestalpine zwischen 1. und 22. Februar zu einer Tour über Österreichs größtes Werksgelände. Die zweistündige Expedition ist für Familien und Kinder ab 6 Jahren geeignet. Sie findet täglich außer am Sonntag statt. Von 22. bis 22. Februar ist die Expedition voestalpine außerdem Teil der Aktion "Museum Total".

Autor Elena Muss Elena Muss