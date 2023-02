So verhalten Sie sich richtig, wenn Sie einem Wolf begegnen

Allein im Februar wurde in Oberösterreich zumindest drei Mal ein Wolf gefilmt. Wie die OÖN berichteten, steigt die Wolfsdichte - seit wenigen Wochen gibt es ein viertes Rudel nahe Oberösterreich, im niederösterreichischen Harmanschlag. In der Nacht auf 13. Februar wurde sogar ein Wolf in Leonding, nahe der Linzer Stadtgrenze, gesichtet. In der Regel meidet der Wolf den Menschen - hin und wieder passiert es allerdings trotzdem, dass es zu einer Begegnung kommt.

Wölfe sind vorsichtige Tiere, ihre Sinne helfen ihnen, den Menschen aus dem Weg zu gehen. Bemerkt das Tier etwa aufgrund der Windverhältnisse zu spät, dass Menschen in der Nähe sind, ist es möglich, dass es die Situation erst einschätzt, bevor es sich zurückzieht. "Das ruhige Verhalten passt nicht zu der Erwartung, dass der Wolf sofort davonstürmen müsste. Dabei verhält er sich ganz normal", sagt Lucas Ende, Artenschutzkoordinator beim Naturschutzbund.

So verhalten Sie sich richtig

Kommt es zu einer Begegnung, ist es wichtig, den Wolf in Ruhe zu beobachten und sich dem Tier nicht zu nähern. Es braucht genug Raum, um sich zurückziehen zu können. Wenn Sie sich unwohl fühlen, machen Sie sich groß, sprechen Sie laut und energisch und klatschen Sie in die Hände. Meist zieht sich der Wolf von selbst zurück. Sollte das nicht der Fall sein, sprechen Sie weiterhin laut und gehen Sie langsam rückwärts.

Wölfe nehmen Menschen in Autos nicht als solche wahr. Sie sehen in Fahrzeugen keine Bedrohung, weshalb sie auch keinen besonderen Abstand zu ihnen halten. So kann es vorkommen, dass sich die Tiere aus der Nähe vom Auto aus beobachten lassen. Allerdings sollten Wölfe, genauso wie andere Wildtiere, nicht mit Fahrzeugen verfolgt werden. Auf keinen Fall sollte man aussteigen - am besten ist es, langsam weiterzufahren oder stehen zu bleiben, bis die Tiere weggehen.

Auch junge Wölfe sind neugierig

Welpen und Jungtiere verhalten sich Menschen gegenüber anders als erwachsene Tiere. Aus Neugierde lassen sie geringere Abstände zu als ältere Tiere. "Bei jungen Wildtieren, egal ob Wolf oder Reh, ist es besonders wichtig, dass man sie in Ruhe lässt und nicht etwa versucht, sie anzulocken oder gar zu füttern", sagt Ende.

Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, im Siedlungsraum keine möglichen Nahrungsquellen (etwa Abfälle, Essensreste und Tierfutter) in der Nähe von Häusern zu lassen. Wölfe und andere Tiere sollten auch niemals bewusst gefüttert werden.

Besondere Aufmerksamkeit für Hunde

Mit Hunden ist besondere Vorsicht geboten. In einem Wolfsgebiet sollten Hunde angeleint werden. Begegnen Hundehalter bei einem Spaziergang einem Wolf, kann es sein, dass sich dieser erst einmal für das Haustier interessiert - er kann in Hunden Konkurrenten, Beute oder auch Paarungspartner sehen. Die Anwesenheit des Menschen führt meist dazu, dass der Wolf schließlich abdreht und sich entfernt.

Sollte ein Wolf wiederholt und offenbar freiwillig Menschen in einer Nähe von 30 Metern dulden oder sich dem Menschen auf diese Entfernung nähern, sollte das der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden.

In diesem Plakat finden Sie eine Übersicht über die Verhaltenstipps:

