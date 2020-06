So unterstützt man Wirte richtig: Steyrer Kabarettist wird zum Internet-Star

Mehr als eine Million Mal auf Facebook angeklickt, unzählige Male auf WhatsApp geteilt: Ein Video, aufgenommen beim ersten Schmankerlmarkt nach dem Lockdown auf dem Steyrer Stadtplatz, verbreitet sich derzeit viral im Netz. In knapp 30 Sekunden erklärt ein vermeintlich angeheiterter Besucher ("Alle reden von der zweiten Welle, ich schon in der sechsten") in einem Interview mit einem regionalen TV-Sender, wie man die heimischen Gastronomien nach der Corona-Krise am besten unterstützt ("Man geht mit einer Maske hin und mit einem Fetzen wieder heim").

Was einige der Zuseher vermutlich nicht wissen: Es handelt sich dabei um den Steyrer Kabarettisten Walter Kammerhofer, der heuer sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Sein erstes abendfüllendes Programm "Andersrum" gab es erstmals am 29. April 2000 zu sehen. Zu dieser Zeit war Kammerhofer noch als Staplerfahrer im Steyrer BMW-Werk tätig. Vor etwas mehr als zehn Jahren folgte der Entschluss, sich als selbstständiger Künstler zu versuchen.

Nun wird 54-Jährige aus St. Peter in der Au wird für seine "geflügelten Worte" von der Online-Community gefeiert. "Mitunter das beste Interview, das ich je gesehen habe", schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: "Der hat es verdient mit diesem Spruch berühmt zu werden". Aber sehen Sie selbst: