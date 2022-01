Wer derzeit am Morgen die Fenster öffnet, hört mitunter die Vögel singen, als stünde der Frühling schon vor der Tür. Auch die Temperaturen lassen dies vermuten: 18,1 Grad hatte es am Sonntag im Micheldorf, die Gemeinde im Bezirk Kirchdorf war damit der wärmste Ort in Oberösterreich. "Der bisherige Jänner-Rekord waren 20,1 Grad, die 2015 in St. Wolfgang gemessen wurde", sagt Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).