So schön ist unser Bundesland: Zeigen Sie uns Ihr Oberösterreich!

Auch wenn sich Oberösterreich in den vergangenen Tagen regnerisch und teils stürmisch präsentiert hat, soll es doch in den kommenden Tagen wieder freundlicher werden. Morgen, Samstag lockt überwiegend sonniges und warmes Wetter mit bis zu 25 Grad zu ausgedehnten Ausflügen und Wanderungen. Im Innviertel scheint meist die Sonne, in den übrigen Landesteilen wechselt sich Sonnenschein mit Quellwolken ab.

Wir suchen Ihre schönsten Naturbilder!

Haben Sie Ihr Lieblingsplatzerl, Eindrücke auf der bevorzugten Wanderroute oder den für Sie schönsten Aussichtspunkt des Landes auf einem Foto festgehalten? Wo blüht die Natur in Oberösterreich gerade am prachtvollsten? Zeigen Sie uns doch "Ihr" Oberösterreich und laden Sie Ihre Bilder auf nachrichten.at hoch! Die schönsten Naturfotos werden in einer Bildergalerie veröffentlicht.