So schön ist der Frühling in Oberösterreich

Es ist ein Meer aus Kirschblüten, das die Gäste erwartet. Zur Feier des Frühlings haben die Bäume ihr schönstes Kleid übergestreift. So viel Schönheit zieht Besucher an. Im Naturpark Obst-Hügel-Land der beiden Gemeinden Scharten und St. Marienkirchen war am gestrigen Sonntag kaum noch ein freier Parkplatz zu ergattern. Mit diesem großen Ansturm war der Naturpark keine Ausnahme.

Die Natur im Sonntagskleid: Die Kirschblüte in Scharten ist ein Besuchermagnet. Bild: Volker Weihbold

In Gmunden flanierten Tausende über die Esplanade, Hunderte traten den beschwerlichen, aber lohnenden Weg auf den Traunstein an. "Die Menschen haben nach Monaten des Lockdowns natürlich den Drang, nach draußen an die frische Luft zu gehen", sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP). Dabei darf die Sicherheit aber nicht zu kurz kommen, denn der Besucherandrang sei in Zeiten der Pandemie "ein zweischneidiges Schwert", sagt Krapf. Aber: "Mir ist es lieber, die Leute verteilen sich in den Bergen, als 30 Menschen treffen sich zum Grillen in einem kleinen Schrebergarten." Zahlreiche Lokale in Gmunden bieten Köstlichkeiten zum Mitnehmen an. Dabei wird besonders auf die Sicherheit geachtet. "Einige Lokale haben eigene Mitarbeiter, die nur darauf aufpassen, ob der Mindestabstand eingehalten wird", sagt Krapf.

Zwangspause am Schoberstein

Weniger los ist derzeit beim Schoberstein an den Ufern des Attersees. Aber nicht etwa, weil der Berg seinen Reiz verloren hätte, sondern weil er kaum erreichbar ist. Seit einem massiven Felssturz im Frühjahr ist die Seeleiten-Straße (B152) gesperrt. Diese Zwangspause auf dem Berg wird genutzt, um den Wanderweg generalzusanieren. "Wir rechnen damit, dass die Straße Mitte Mai wieder freigegeben werden kann", sagt Nicole Eder (SP), Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee.

Ausritt in St. Florian Bild: Volker Weihbold

Rückstau auf der Drachenwand

Umso mehr los war dafür auf dem Almkogel bei Mondsee. Auf dem kleinen Gipfel gab es zu Stoßzeiten kaum noch einen freien Platz zum Jausnen. Auf dem Klettersteig der benachbarten Drachenwand kam es ob des großen Besucherandrangs zeitweise zur regelrechten Rückstaus.

Viel los war auch beim Sonnstein in Traunkirchen. Dort wurde im Frühjahr des vergangenen Jahres sogar der Wanderweg gesperrt, weil der Ansturm damals zu groß gewesen ist. Von solch drastischen Maßnahmen ist heuer aber keine Rede mehr. "Es tut sich einiges auf dem Berg, aber es nicht dramatisch viel los", sagt Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl (VP).

Auch die kommende Woche lockt (zumeist) mit solidem Ausflugswetter: Heute, Montag, scheint fast durchwegs die Sonne. Über den Bergen der Kalkalpen bilden sich in den Mittagsstunden und am Nachmittag ein paar Quellwolken. Es weht mäßig starker bis lebhafter Nordostwind. Der Dienstag beginnt sonnig. Im Lauf des Nachmittags ziehen hohe Wolken durch, die den Sonnenschein beeinträchtigen.

Auch der Mittwoch zeigt sich anfangs von seiner sonnigen Seite. Im Lauf des Tages bilden sich Quellwolken, aus denen vor allem im Bereich der Berge einzelne Regenschauer niedergehen können. Am Donnerstag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Zum Abend hin können sich von Westen her Regenschauer ausbreiten. In den Föhnschneisen des südlichen Berglands kommt kräftiger Südwind auf. (hip)