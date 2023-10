"So schaut es aus, wenn man einen erschießt": Protokoll aus dem Steyrer Landesgericht

Er hat den leiblichen Vater seines Neffen und seiner Nichte aus nächster Nähe mit einer Pistole erschossen, als die Kinder im Haus in Grünburg in der Nacht auf den 5. März in ihren Betten lagen. Ein ganzes Magazin leerte der angeklagte 38-jährige Roland K. mutmaßlich, Ladehemmungen inklusive. Am Mittwoch wurde er dafür im Landesgericht Steyr zu lebenslanger Haft verurteilt – nicht rechtskräftig.