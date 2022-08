So kommen die Kleinen groß raus

Sie beginnt bereits in der Volksschule: die Talenteförderung des Landes Oberösterreich. 3500 hochbegabte Kinder betreut das österreichweit einzigartige Programm aktuell.

"Mit dem umfangreichen Kursangebot während dem Schuljahr und in den Sommerferien werden Kinder und Jugendliche anhand ihrer Begabungen gefördert", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP).

Doch ehe die Schüler und ihre Begabungen gefördert werden können, müssen die Jüngsten erst durch die "psychologische Begabungsabklärung". So heißt die Methode, mit der "Talente Oberösterreich" ab der dritten Schulstufe in den sechs Bildungsregionen des Landes nach hochbegabten Kindern und Jugendlichen sucht. Sind diese gefunden, sollen sie nicht nur von ihren Lehrern und besonders geschulten Pädagogen, sondern auch von ihren Eltern betreut werden. "Für die optimale Entwicklung der Talente" müssten alle an einem Strang ziehen, sagt die Bildungsreferentin.

Schule in den Ferien

Neben dem regulären Kursprogramm von "Talente Oberösterreich" findet heuer wieder die Sommerakademie des Landes statt.

Knapp 400 Schüler drücken während den Sommerferien die Schulbank. Und das freiwillig. Sie nehmen in Kleingruppen an Workshops und Exkursionen teil – heuer brechen etwa 54 Schüler nach Großbritannien auf, um dort mit Native Speakern zu lernen – und vertiefen das in der Schule Gelernte. Von Musik und Naturwissenschaften bis zu Schach.

Lehrkräfte und Eltern, die Fragen zum Thema Hochbegabung haben, können sich auf talente-ooe.at informieren und einen Beratungstermin vereinbaren.