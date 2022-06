Mehr als 35 Grad: Der bisher heißeste Tag des Jahres

Ungetrübter Sonnenschein, alle Schattenplätze belegt, und die einzige Lösung ist der Sprung ins kühle Nass: Der bisher heißeste Tag des Jahres brachte gestern Höchsttemperaturen von mehr als 35 Grad in Oberösterreich. Und so strömten viele zu den Badeseen – zu viele, mancherorts kollabierte der Verkehr. So waren etwa die Zufahrten zu den Feldkirchner Badeseen und zum Ausee in Asten gesperrt. Untypisch seien diese Temperaturen für Juni aber nicht, sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): „Den Temperaturrekord für Juni hält noch immer Bad Goisern mit 37,4 Grad, dieser wurde im Jahr 2019 gemessen.“

Die derzeitigen subtropischen Luftmassen bringen warme Luft von Spanien und Frankreich nach Österreich. Auch in dieser Woche bleibt es warm. „Der Körper wird die Temperaturen aber als eher unangenehm empfinden. Die Hitze am Sonntag war trocken, ab Montag wird es schwüler“, sagt Ohms.

So verbrachten die Österreicher das heiße Wochenende:

Gewittergefahr steigt

Nach einer Nacht, die in Linz bereits als Tropennacht bezeichnet werden kann, erreichen die Temperaturen heute, Montag, wieder bis zu 32 Grad. Ab Mittag können die ersten Gewitter und Regenschauer im südlichen Bergland einsetzen.

Eine stabilere Wetterlage wird für Dienstag erwartet: „Die Luft ist wieder trockener, vereinzelt können sich Wolken bilden. Gewitter sind jedoch nicht in Sicht“, heißt es von der ZAMG. Erst am Mittwoch können am Nachmittag wieder Gewitter auftauchen. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin entlang der 30-Grad-Marke.

Gefahr wegen Trockenheit besteht laut Ohms nicht: „Obwohl ein leichtes Niederschlagsdefizit seit Anfang Jänner herrscht, haben die vergangenen Niederschläge für eine ausgeglichene Wasserbilanz gesorgt. Würde die Hitze noch weitere zwei bis drei Wochen andauern, wäre es kritisch.“

Auch Hunde wollen an den See. Bild: Wolfgang Spitzbart

Jugendliche als Lebensretter

Dass die hohen Temperaturen auch dem Körper schwer zusetzen, musste Samstagabend ein 36-Jähriger aus Schörfling am Attersee erfahren. Gegen 18 Uhr wollte der Einheimische bei der Ager in Schörfling ins Wasser gehen, wobei ihm laut eigenen Angaben beim Einstieg schwarz vor Augen wurde. Der Mann kippte nach vorne, fiel ins Wasser und verletzte sich am Kopf. Drei Badegäste, ein 16-Jähriger und zwei 18-Jährige, bemerkten Blut beim Einstieg und sahen den 36-Jährigen im Wasser treiben.

Sofort zogen die Jugendlichen den Mann aus der Ager und alarmierten die Rettung. Der Mann wurde ins Spital gebracht. „Die drei haben nicht gezögert und Erste Hilfe geleistet – der wichtigste Teil in der Rettungskette“, so Bezirksrettungskommandant Gerald Schuster. „Die Männer haben Zivilcourage bewiesen, sind ein Vorbild.“

Die heißesten Orte

Ein Blick auf die Temperaturen am Sonntagnachmittag (um 17 Uhr)

Braunau/Ranshofen: 35,4

Weyer: 35,4

Micheldorf: 35,0

Bad Goisern: 34,9

Vöcklabruck: 34,9

Kremsmünster: 34,3

Mondsee: 34,3

Wachtberg/Steyr: 34,2

Windischgarsten: 34,2

Linz: 33,8

Ostermiething: 33,6

Bad Ischl: 33,5

Sankt Wolfgang: 33,4