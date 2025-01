So häufig muss Oberösterreichs Polizei ein Annäherungsverbot verhängen

Wenn von jemandem eine Gefahr für das Leben anderer ausgeht, kann die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen. Das heißt, der Gefährder – meist sind es Männer – darf sich der Betroffenen – meist sind es Frauen – und ihrer Wohnung zumindest zwei Wochen lang nicht weiter als hundert Meter nähern. 14.600 Mal hat Österreichs Polizei im Vorjahr ein derartiges Verbot verhängt – das sind im Schnitt rund 40 pro Tag.

2590 Verbote in Oberösterreich

In Oberösterreich hat die Polizei im Vorjahr durchschnittlich 7 Annäherungs- und Betretungsverbote an einem Tag ausgesprochen. In Summe verzeichnete die Sicherheits- und verwaltungspolizeiliche Abteilung 2590 im Jahr 2024. Zum Vergleich: 2023 waren es 2645, 2022 waren es 2430 in Oberösterreich.

Die vorläufige Gewaltschutzbilanz des Innenministeriums bedeutet einen leichten Rückgang im Vergleich zum Jahr davor: 2023 gab es 15.115 Annäherungs- und Betretungsverbote. Auch die Zahl der Gefährder, die weggewiesen wurden, hat etwas abgenommen – von 12.681 im Jahr 2023 auf 12.500 im Jahr 2024.

Anti-Gewalt-Training verpflichtend

Der Gewaltschutz ist seit 1997 gesetzlich verankert. Ein Annäherungsverbot gibt es seit 2020 und soll Betroffenen auch beim Arbeitsweg oder beim Einkaufen Sicherheit gewähren.

Seit September 2021 müssen weggewiesene Gefährder verpflichtend ein sechsstündiges Anti-Gewalt-Training absolvieren. Seit 1. Jänner 2022 gibt es automatisch auch ein Waffenverbot bei einem Betretungs- und Annäherungsverbot.

