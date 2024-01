So gut ist heimische Schafwolle

Schafwolle wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr von Kunstfasern verdrängt. In Bereichen, in denen sie noch eingesetzt wird, wie im Sport oder bei der Dämmung, kaufen Firmen die Wolle fast ausschließlich in Übersee. Viel zu schade findet das Martina Schlöglmann und hat mit ihrem Mann Thomas unter dem Namen "Vollschaf" eine Produktion aufgezogen. Ein paar Tiere hält die Familie selbst auf ihrem Hof in Sigharting (Bez. Schärding), der Rest der Wolle stammt von Landwirten in Oberösterreich. "Das Besondere ist, dass wir auch kleine Mengen verarbeiten." Hergestellt werden etwa Düngepellets, aber auch Vlies und Wolle, die zu gefilzten Hauspatschen oder gestrickten Socken weiterverarbeitet werden. "Wie früher bei der Oma", sagt Schlöglmann. Schafwolle aus der Region sei nicht nur nachhaltig, das Material sei generell einzigartig und unglaublich vielfältig: "Die Wolle ist temperaturregulierend, wärmt also im Winter und kühlt im Sommer. Außerdem kann sie Wasser speichern, was den Pflanzen im Garten guttut und uns trockene und damit warme Füße garantiert."

Autorin Valerie Hader Valerie Hader