Es war die vierte Unwetternacht in Folge, und auch diesmal waren die Schäden verheerend: Hagelkörner, die zum Teil tennisballgroß waren, beschädigten am Donnerstag Autos, Fensterscheiben, durchlöcherten Dächer. Laut oö. Hagelversicherung entstand alleine in der Landwirtschaft in dieser Nacht ein Schaden in der Höhe von neun Millionen Euro, wie Wolfgang Winkler, Landesleiter der Hagelversicherung OÖ, sagt. In seiner 38-jährigen Berufskarriere habe er schon viel erlebt, "aber an Schäden in einem