So gelingt der Schulstart

Egal, ob für Erstklassler oder angehende Maturanten: Der erste Schultag ist immer etwas Besonderes. "Daher ist es wichtig, dass man sich zu Schulbeginn viel Zeit für die Kinder nimmt", sagt Marianne Obermüller. Sie ist Direktorin der Stifter-Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule (PH) der Diözese. Sie rät, immer wieder das Gespräch zu suchen: "Gerade in den ersten Wochen sollten Eltern viel mit den Kindern über die Erlebnisse in der Schule reden."

Marianne Obermüller Bild: Volker Weihbold

Allerdings ohne Zwang: Wenn Kinder nicht von sich aus reden wollen, können eben andere Gesprächsanlässe gesucht werden: gemeinsam die neuen Schulbücher durchschauen, Hefte beschriften, die kommenden Tage durchgehen. "Je genauer die Kinder informiert sind, umso weniger Unsicherheiten gibt es", sagt Obermüller. Ist ein Kind besonders ängstlich, am besten die Lehrkraft informieren: "Dann kann sie das Kind im Auge behalten oder ein selbstbewussteres Kind als Hilfe einsetzen."

Knapp 14.400 Erstklassler starten am Montag ihre Schulkarriere. Für Raphael Oberhuber, der Psychologie an der PH Oberösterreich lehrt, ist dabei eine positive Atmosphäre in der Familie besonders wichtig: "Die Eltern sollten Ruhe und Sicherheit ausstrahlen." Dazu sei es wichtig, den Ablauf der ersten Schultage zu besprechen und zu erklären, was die Kinder in der Schule erwartet. Der Schuleintritt sei ein Schritt in Richtung Selbstständigkeit: "Das fällt vielen Eltern nicht leicht." Der Psychologe rät, dem Kind langsam mehr zuzumuten: "Je mehr die Eltern dem Kind zutrauen, umso mehr wird es auch meistern können."

