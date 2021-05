So funktioniert der Wohnzimmertest ab 19. Mai in Oberösterreich

Wenn mit den ersten Öffnungsschritten am 19. Mai ein Test für Gastronomie, Kultur oder Sport nötig wird, soll die Anerkennung der "Wohnzimmertests" es leichter machen, zu dieser "Eintrittskarte" zu kommen. Man braucht dazu eine Internetanbindung und ein Endgerät mit einer Kamera.

So funktioniert es

Nach der Anmeldung auf selbsttest.ooe.gv.at erhält man einen Link, der einen durch den Selbsttest führt. Im Testkit ist zusätzlich zu den bereits bekannten Utensilien auch ein QR-Code. Man führt den Nasenbohrertest wie gehabt durch. Dann klebt man den QR-Code auf die Testkassette und fotografiert beides. Anschließend muss man den Test mit einem Marker entwerten und erneut fotografieren. Ist das erledigt, erhält man die Bestätigung über das Ergebnis, die 24 Stunden lang offiziell anerkannt wird.

"Ziel wäre ein bundesweit einheitliches IT-System gewesen, da es sinnvoll ist zu wissen, wie man sich in ganz Österreich selbst testen kann", aber das Gesundheitsministerium habe "nicht reagiert", kritisierten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Oberösterreich stelle sein eigenes System aber "gerne auch anderen Bundesländern zur Verfügung". Informationen zum Wohnzimmertest mittels QR-Code-Lösung und ein Erklärvideo zur Durchführung sind unter www.land-oberoesterreich.gv.at/corona-test abrufbar.