So findet unsere Jugend zum Traumjob

Mit Hilfe der OÖNachrichten zum Traumberuf! Die OÖN präsentieren die Welser Berufsinformationsmesse, die heute zu Ende geht. Bis 16 Uhr werden noch einmal die Stände der mehr als 300 Aussteller gestürmt werden.

Christian Hauser von Bikesport Horny in Micheldorf wird in einem völlig neuen Beruf ausgebildet – er wird Sportgerätefachkraft und freut sich, dass er beim Intersport-Stand jungen Leute Rede und Antwort stehen darf: "Es ist einfach interessant, wenn ich hier zeigen kann, was ich schon gelernt habe." Sebastian Mayr ist angehender Werkstofftechniker bei Rübig in Wels, absolviert gerade das vierte Lehrjahr und informiert ebenfalls die junge Besucher.

Mehr als 200 Lehrberufe

Das kommt gut an: "Es gibt unglaublich viel Information, die Leute hier sind sehr, sehr freundlich", sagen Sarah Gamsjäger und Mara Stieger von der Neuen Mittelschule Bad Goisern. Im zeitgemäßen Ausstellungsambiente der Hallen 20 und 21 werden alle hierzulande angebotenen Lehrberufe dargestellt – mehr als 200.

Die Zahl der Aussteller hat sich gegenüber 2018 um rund acht Prozent erhöht. Unter die Neuen hat sich auch die Stadt Wels gereiht: "Wir wollen mit einem modernen Stand Präsenz zeigen, das Image des öffentlichen Dienstes verbessern. Und wir suchen dringend Lehrlinge", erklärt Personalentwickler Christian Sams.

Mario Häusler kocht für Kinder in städtischen Einrichtungen von Wels. Er sucht dringend Lehrlinge, die sich für den Kochberuf interessieren. Von dieser Situation können auch andere Branchen ein Lied singen: Derzeit beenden Burschen und Mädchen von geburtenschwächeren Jahrgängen ihre Schulpflicht.

Oberösterreich ist dennoch mit mehr als 23.000 Lehrlingen (2018) mit Abstand Spitzenreiter im Bundesländer-Vergleich. Dahinter folgen Wien (16.900) und Niederösterreich (16.150).

Lehrlingszahl steigt wieder

Erstmals seit zehn Jahren stieg 2018 die Zahl der Lehrlinge im Vergleich zur Vorperiode wieder an: Bundesweit gab es ein Plus von 1,2 Prozent, in Oberösterreich sogar um 1,7 Prozent.

Image-Kampagnen für Lehrberufe tragen Früchte. Immer mehr Betriebe bieten auch die "Duale Akademie" an. Maturanten erlernen bei einer bis zu eineinhalb Jahren verkürzten Ausbildungszeit einen Beruf.

Trotz der sich rasch ändernden Welt hat bei der "Jugend & Beruf" etwas seit Jahren Bestand – die am häufigsten gestellten Fragen: Wie lange dauert die Ausbildung? Welche Aufstiegschance habe ich? Wie ist meine Lehrstelle erreichbar? (müf)

Nachgefragt

„Es überrascht uns, dass hier so viele verschiedene Aussteller und so viele Besucher sind.“

Darlin Brunnmair (l.) Lotta Humer, Techn. NMS Grieskirchen

„Ich will Elektriker oder Mechatroniker werden und bekam einen sehr guten Einblick.“

Simon Fahrner (l.), Julian Weyland will Tischler lernen; NMS Seewalchen

„Es gibt unglaublich viel Information, die Leute hier sind sehr, sehr freundlich.“

Sarah Gamsjäger (l.) Mara Stieger, NMS Bad Goisern