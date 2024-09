So entwickelt sich die Hochwasserlage in Oberösterreich

Noch bis Samstag wird es in Oberösterreich durchregnen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1300 Meter - dort wird auch Schnee liegen bleiben. "Am Samstag und Sonntag wird es zudem sehr windig mit Spitzen von 80 km/h", sagt Josef Haslhofer von der Geopshere Austria. Diese Kombination aus Schnee und Wind ist gerade jetzt gefährlich, weil noch Laub auf den Bäumen ist. Die Gefahr, dass Äste oder Bäume knicken und auf die Straßen und Stromleitungen fallen, bestehe aber vor allem in Salzburg und anderen Teilen Österreichs. In Oberösterreich könne die Fahrbahn am Pyhrnpass vorübergehend schneebedeckt sein.

Am Samstag wird am meisten Regen niedergehen. Kleinere Gewässer, Wiesen und Keller könnten lokal überflutet werden. "Bei größeren Flüssen ist das noch sehr schwierig zu beurteilen." Das komme darauf an, wie gut die Prognosen seien. Die Geosphere steht in regelmäßigem Austausch mit dem Hydrografischen Dienst des Landes. "Wir schauen, wie viel es regnet und der Hydrografische Dienst schaut, was damit am Boden passiert", erklärt Haslhofer.

Heute dürften die Böden und Gewässer den Niederschlag vielerorts noch aufnehmen können, sagt Christoph Wakolbinger vom Hydrografischen Dienst. "Wenn es in den nächsten Tagen stärkere Niederschläge gibt, können lokale Überflutungen nicht ausgeschlossen werden." Die Pegel der Enns und der Steyr werden im Laufe des Tages wohl noch ansteigen.

Schneefallgrenze dürfte nicht so schnell ansteigen

Während es gestern noch so ausgesehen hat, als ob am Montag nicht nur Regen, sondern auch Schmelzwasser die Flüsse füllen würde, kann aus heutiger Sicht zumindest diesbezüglich vorsichtig Entwarnung gegeben werden. "Es regnet zwar am Montag weiter, die Schneefallgrenze steigt aber nur auf 1400 Meter", sagt Haslhofer. Gestern sahen die Prognosen die Grenze noch bei 2000 Metern. Am Dienstag wird es aus heutiger Sicht kaum noch Niederschlag geben, die Schneefallgrenze dürfte bei 1800 Metern liegen. "Damit dürfte es nicht in die Schneedecke reinregnen", sagt Haslhofer. Der liegengebliebene Schnee wird also nur durch die Erwärmung schmelzen - "das ist ein langsamer Prozess, der Abfluss erfolgt über einen langen Zeitraum". Bis dahin wird das Regenwasser bereits abgeflossen sein.

