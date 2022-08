So ein Kreuz: Schifffahrt wegen Niederwasser lange Zeit eingeschränkt

Endlich hat es geregnet. Dieser Gedanke einte zuletzt viele Anbieter von Kreuzfahrtreisen auf der Donau. Denn in den vergangenen Wochen waren viele von ihnen auf die Strecke Passau – Linz – Wien beschränkt. Flussaufwärts ab Passau sowie flussabwärts ab Wien war eine planmäßige Abwicklung nicht oder nur eingeschränkt möglich. Richtung Schwarzem Meer überhaupt nicht. Die Donau führte zu wenig Wasser für die Kreuzfahrtschiffe mit zu großem Tiefgang.

Der Regen der vergangenen Tage entspannt die Situation nun – in Wien sei der Flusspegel zuletzt innerhalb von zwei Tagen um zwei Meter gestiegen. "Wir sind zuversichtlich, dass die Kreuzfahrtreisen bald wieder normal durchgeführt werden können", sagt Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Donau Oberösterreich.

Dass dies zuletzt kaum möglich war, hat die Frequenz, mit der die Schiffe nach Linz kommen, erhöht. "Vergangenes Wochenende waren zehn Kabinenschiffe in Linz", sagt Petra Riffert. "Was für den Tourismus in Linz gut ist, ist für die Reeder alles andere als gut, denn sie müssen die Schiffstouren durchführen. Wenn jemand eine Reise nach Budapest gebucht hat, aber in Wien Endstation ist, dann müssen die Kunden mit dem Bus nach Ungarn gebracht werden."

Dass der Wasserstand der Donau in Österreich stabil ist, hat mehrere Gründe: Inn, Enns und Traun bringen große Wassermengen in die Donau. Außerdem reihen sich die Wasserkraftwerke eng aneinander – zumindest in Oberösterreich. "Das nimmt dem Fluss die Dynamik", sagt Christoph Caspar von der Via Donau, die für den Erhalt der Wasserstraße zuständig ist. Die Folge: Es bilden sich weniger Gesteinsablagerungen und Seichtstellen. In der Wachau bei Kienstock und in Wildmauer vor Wien sei dies anders. "Hier ist der Abstand zwischen den Kraftwerken größer." Daher muss der Fluss hier vermehrt ausgebaggert werden.

30 Meter breite Flussrinne

Das Ausbaggern der Donau ist ein Grund, warum lange Trockenheit – wie zuletzt – in Österreich ohnehin kaum ein Problem für die Schifffahrt darstellt. "Ab den 1960er-Jahren wurde hierzulande eine Flussrinne in die Donau gegraben. Diese ist rund zweieinhalb Meter tief und 30 Meter breit", weiß Otto Steindl, langjähriger Leiter der Schifffahrtspolizei Linz.

Der 77-Jährige kennt die Donau wie kein anderer – er ist auf einem Schiff geboren und hat sein Leben lang auf und entlang der Donau gearbeitet. "Der Regen hat die Lage jetzt entspannt. Aber die Donau ist wie ein kleines Kind, das von heute auf morgen krank und dann wieder gesund ist. Steigt die Donau rasch an, dann fällt der Pegel auch rasch wieder." Die Wetterlage ist in den kommenden Tagen labil. Wie und ob sich die lokalen Starkniederschläge ab Freitag auf die Zuflüsse der Donau auswirken, kann Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie nicht beantworten. Die starken Regenfälle zuletzt hätten jedenfalls auf die Donau in Oberösterreich nur geringen Einfluss gehabt, sagt Christian Wakolbinger vom Hydrografischen Dienst. Das Wasser, das in Vorarlberg niedergegangen ist, fließe in den Rhein, der Regen im Salzkammergut befüllte vor allem die Seen.

In Bayern ist die Donau nicht in dem Maße ausgebaggert. Gegen diesbezügliche Bestrebungen ab Vilshofen regt sich Widerstand. Und ab Wien Richtung Ungarn ist das Fehlen von Kraftwerken sowie die breite und flache Flussführung das Problem.

Kriegsrelikte freigelegt

Gepaart mit der langen Trockenheit führte dies dazu, dass in Serbien die Donau so wenig Wasser führte wie fast ein Jahrhundert nicht. So wurden hier im Flussbett gesunkene Kriegsschiffe der deutschen Wehrmacht – der Schwarzmeerflotte – aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Dies sind aufgrund ihrer immer noch gefährlichen "Ladung", nämlich Tonnen von Munition und Sprengstoff, eine stete Gefahr für die Schifffahrt. Eine Bergung würde laut Schätzungen rund 29 Millionen Euro kosten.

Zurück nach Linz: Kreuzfahrtschiffe, die hier anlegen, bringen der Stadt zwar Touristen. Doch die bis zu 135 Meter langen schwimmenden Hotels stellen auch ein Umweltproblem dar. Denn der benötigte Strom wird durch Dieselaggregate erzeugt. Jährlich emittieren die Schiffe in Linz 59 Tonnen Stickoxide, wie eine Studie aus 2017 belegt hat. Die Linz AG arbeitet an Starkstromleitungen ("Landstrom"), doch diese sollen erst im Frühjahr 2023 kommen.