"So ein Cupsieg verliert ein ganzes Leben lang nicht an Bedeutsamkeit"

Sie waren aus vielen Ländern Europas angereist, um dieses Jubiläum zu feiern: Die Cupsieger-Mannschaft der SV Ried war am Samstag auf Einladung von Trainer Klaus Roitinger zu Gast in Roitingers Elternhaus, dem von Nichte Stephanie geführten Gasthof in Weibern. "Dass fast alle gekommen sind, zeigt, wie wichtig dieser Erfolg noch heute für uns alle ist. Darauf bin ich stolz und dafür dankbar. So ein Cupsieg verliert ein ganzes Leben nicht an Bedeutsamkeit", sagte der Erfolgstrainer von 1998.