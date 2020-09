Die Autoscheinwerfer tauchen das Dienstleistungszentrum Eidenberg in grellweißes Licht. Es regnet in Strömen. "Hätte ich doch die Regenjacke angezogen. Aber die liegt natürlich im Auto", sagt Gerhard Hochreiter und stapelt 400 Zeitungen auf den Beifahrersitz. Seit 15 Jahren trägt der 66-Jährige schon in Gramastetten und Umgebung aus. Doch so ein Jahr wie heuer hat er noch nie erlebt.

"Würde an diesem Ablageplatz gerade ein anderer Austräger seine Zeitungen holen, müsste ich aus Sicherheitsgründen im Auto warten", sagt Hochreiter.

Seine Lieferroute könnte der erfahrene Austräger auch mit verbundenen Augen fahren, nur für die Liste an Zu- und Abgängen braucht er seine Lesebrille. Ein Blick auf die Uhr: 3.45 Uhr. "Na, da haben wir eh schon die erste Verspätung, das kommt von der Plauderei", sagt Hochreiter.

Der heutige Tag der Zeitungsausträger rückt die Arbeit der Zusteller in den Fokus: "So ein bisserl Aufmerksamkeit tut uns schon gut", sagt der 66-Jährige und startet den Motor.

Aus einem Seitenfach ragen im Auto Mundmasken und Handschuhe heraus. Zu Beginn der Coronakrise hatte Hochreiter einen Zuschuss bekommen, um sich diese zu kaufen. "Wenn ich beim Austragen jemandem begegne, setze ich die Maske auf", sagt Hochreiter. Mit den Handschuhen habe er sich nie wirklich anfreunden können: "Sie nehmen mir das Gefühl in den Fingern und reißen ständig."

Im Gymnasium angefangen

Dafür ist der 66-Jährige bei Postkästen und Türklinken vorsichtig. "Ich versuche so wenig wie möglich anzugreifen." Gerhard Hochreiter begann schon im Gymnasium mit dem Austragen: "Ich bin immer drei Stunden vor meinen Mitschülern aufgestanden und habe Zeitungen ausgeteilt. Meine Mitschüler haben immer den Kopf geschüttelt, aber als sie dann das Trinkgeld gesehen haben, waren sie baff."

Hochreiter arbeitete lange Zeit als Lkw-Disponent, ehe er durch einen Schicksalsschlag in der Familie zurück zum Zeitungsaustragen kam. "Ich wollte mehr bei meiner Familie sein", sagt er und greift nach einer Ausgabe der OÖNachrichten. "Man merkt schon, dass heuer weniger Leute auf Urlaub sind und in Krisenzeiten mehr Zeitung lesen."

Dicke Regentropfen trommeln auf das Dach von Hochreiters Wagen. Doch das stört den 66-Jährigen nicht: "Schwieriger ist das Austragen im Winter, wenn Schnee liegt oder die Fahrbahn eisig ist." Auch der Wildwechsel sei nicht zu unterschätzen. Vor knapp einem Jahr sprang Hochreiter ein Reh vors Auto.

Für reklamationsfreie Zustellungen bekommt Hochreiter eine Prämie, bei einwandfreier Arbeit. "Unser aller Ziel ist natürlich, dass die Zeitung in der Früh verlässlich da ist", sagt er.

Apropos Frühstückstisch: Vorsichtig steckt Hochreiter die letzte von 400 Zeitungen in einen Briefkasten. Und jetzt, Händewaschen. "Wenn ich daheim beim Frühstück mit Druckerschwärze an den Fingern sitze, dann schimpft meine Frau."

Artikel von Michael Schäfl