Snow&Fun-Karte geht weiter: Zusammenschluss von Kasberg und Dachstein West

Der Austritt von drei Skigebieten und damit das Aus für die Snow&Fun-Karte. Besonders für Kasberg war das ein herber Rückschlag. Das mit finanziellen Problemen kämpfende Skigebiet stand ohne Skiverband da.

Nun gibt es aber gute Nachrichten für Skifans: Die Snow&Fun-Karte kommt zurück. Der Kasberg und die Skiregion Dachstein West schließen sich zu einem Verbund zusammen, die neue Karte ist ab 3. Oktober erhältlich. "Wir sind sehr erleichtert, dass wir aufgrund des Verbundwegfalls jetzt doch nicht auf der Strecke bleiben", sagt Friedrich Drack, Geschäftsführer der Kasberg Betriebs GmbH.

500.000 Gäste in Sommersaison

Die neue Karte ist durch die Verkleinerung des Gebiets um 50 Euro günstiger, kostet heuer für Erwachsene 549 Euro, für Jugendliche 310 Euro und für Kinder 179 Euro. Der Vorverkauf läuft bis Ende Oktober, die Wintersaison startet dann ab 6. Dezember.

Auch in der Skiregion Dachstein West freut man sich auf den Beginn der Wintersaison, davor läuft aber noch die Sommersaison aus. An die 500.000 Gäste konnte man in diesem Sommer begrüßen. "Das Sommerangebot gewinnt für unserer Gäste zunehmend an Bedeutung", sagt Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut. Mit dem 365-Tage-Ticket hat man außerdem ein Angebot gezielt für Einheimische geschaffen. Die Karte kann an jedem Tag des Jahres gekauft werden und gilt ab dann 365 Tage.

Keine variablen Ticket-Preise

Auch der Vorverkauf für die Winter-Saisonkarte ist in vollem Gang. Ab 529 Euro ist man hier bis Ende Oktober dabei. Tagestickets für das Skigebiet gibt es um 61,90 Euro (online) und 66,90 Euro (Kasse). Das entspricht einer Preissteigerung von vier beziehungsweise 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Teuerung sei durch gestiegene Energiekosten, Inflation und die Kosten für die Mitarbeiter leider nötig, sagt Schiefer.

Dafür verspricht er, dass es in der Region Dachstein West kein variables Ticket-Pricing geben wird. Die Preise sind fix und bleiben die ganze Saison gleich, unabhängig von Wetterverhältnissen oder Ferienzeiten.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer