Snowboarder stürzt 30 bis 40 Meter über Felswand

OBERTRAUN. Ein 39-jähriger Snowboarder stürzte am Sonntag im Skigebiet Dachstein-Krippenstein 30 bis 40 Meter in die Tiefe. Er konnte sich an einem Baum halten und selbst den Notruf wählen.

Der 39-jährige Grazer befuhr am Sonntag eine Variantenabfahrt im Skigebiet Dachstein-Krippenstein. Aus Unbekannter Ursache versäumte er das Ende der Variantenabfahrt auf die normale Piste. Er fuhr im immer steiler werdenden Gelände weiter talwärts. Das Gelände bricht dort auf senkrecht über eine Felswand ab. Als er anhalten wollte, rutschte er auf dem eisigen Untergrund ab und stürzte 30 bis 40 Meter über die Felswand. Er konnte sich an einem Baum festhalten und selbst den Bergrettungsnotruf verständigen. Der Mann wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber mit einem Seil geborgen. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Snowboarderin in Graben gestürzt

Auch im Skigebiet Gosau ist am Sonntag eine Snowboarderin abgestürzt. Die 20-jährige Gmundnerin fuhr mit vier Begleitern die Trasse einer Materialseilbahn hinunter. Dabei fuhr die Frau in einen Graben und versuchte aus diesem wieder herauszufahren. Um hinauszukommen, schnallte sie ihr Snowboard ab, rutschte jedoch auf der Schneedecke aus und einige Meter in den Graben. Am tiefsten Punkt des Grabens brach sie plötzlich durch die Schneedecke und stürzte drei bis vier Meter in ein ausgehöhltes Bachbett unter der Schneedecke. Ihre Begleiter reagierten sofort und gruben ein Loch zum Bach. So konnte die Frau selbst wieder herausklettern. Sie verletzte sich bei ihrem Sturz an der Schulter. Ihre Begleiter verständigten die Bergrettung. Die Frau wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

