Sneakers auf der Drachenwand: Tschechin musste aus Klettersteig gerettet werden

Zwei tschechische Urlauber im Alter von 25 und 29 Jahren beabsichtigten am Freitag den Drachenwand Klettersteig zu besteigen. Die Beiden starteten gegen 9 Uhr in St. Lorenz und stiegen gegen 9:30 Uhr in den Klettersteig ein. Kurz vor dem sogenannten "Götterquergang" klagte die 25-Jährige über körperliche Beschwerden und verlor auch kurzzeitig das Bewusstsein. Der 29-jährige Begleiter kümmerte sich um die dehydrierte Frau und ein nachkommender Kletterer setzte einen Notruf ab. Die 25-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Martin 3" mittels Tau gerettet und ins Krankenhaus geflogen. Für die Frau, die beim Klettersteig Sneakers trug, war es der erste Klettersteig.

