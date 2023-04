Smileys im Akt: Arbeiten am Linzer Landesgericht

Wenn es um ein Gericht als Arbeitsplatz geht, denken viele sofort an Richter und Staatsanwälte im Talar, vielleicht noch an Schriftführer, obwohl immer öfter auch aufgezeichnet wird. Doch der Schein trügt. Damit Recht gesprochen werden kann, müssen viele etwas beitragen. Von den 300 Personen, die am Landes- und am Bezirksgericht arbeiten, sind nur ein Drittel juristische Mitarbeiter.