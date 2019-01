Smartphone-Betrug: Zwei Verdächtige in Linz erwischt

LINZ. Zwei mutmaßliche Internetbetrüger, die sich mit fremden Ausweisen teure Handys ergaunert haben sollen, hat die Polizei in Linz erwischt.

(Symbolfoto) Bild: vowe

Die Verdächtigen sollen sich dabei einer besonders raffinierten Masche bedient haben: Sie gaben sich selbst als Betrugsopfer aus. Die Vorgehensweise war stets die gleiche: Zunächst zeigte ein vorerst unbekannter Täter Interesse an Handys, die auf diversen Verkaufsplattformen im Internet angeboten wurden. Danach behauptete er, bereits im Internet betrogen worden zu sein, weshalb er den Verkäufer um Kopien von Ausweisen wie Führerscheine und Reisepässe ersuche. Nachdem er diese online erhalten hatte, brach er das Verkaufsgespräch ab. In der Folge wurden mit den Dokumenten Handyverträge bei einem Mobilfunkbetreiber abgeschlossen und teils teure Smartphones erworben.

Die Täter waren durchaus umtriebig: Im zweiten Halbjahr wurden in Linz bis zu 60 Anzeigen wegen einer derartigen Vorgehensweise erstattet. Ermittlungen brachten Beamte des Stadtpolizeikommandos Linz auf die Spur eines 29-jährigen russischen Staatsbürgers. Er soll der Abnehmer der Handys gewesen sein soll. Der Mann wurde festgenommen. Er zeigte sich teilgeständig, gab aber an, im Auftrag eines Freundes (24) gehandelt zu haben. Er will nicht gewusst haben, dass dieser, ebenfalls ein russischer Staatsbürger, die Smartphones in betrügerischer Absicht bestellt habe. Die beiden Verdächtigen, die für insgesamt 20 Betrugsdelikte samt Versuche verantwortlich sein sollen, wurden auf freiem Fuß angezeigt.

