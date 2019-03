Smarte Ampeln sollen Kreisverkehre ersetzen

LINZ. Vorerst sind drei Rückbauten im Bezirk Linz-Land geplant – 108 Millionen Euro werden heuer in die Straßen investiert.

"Einige Kreisverkehre müssen in den nächsten Jahren wieder beseitigt werden, weil intelligente Ampeln den Verkehr besser regeln.“ Günther Steinkellner, Landesrat für Verkehr (FP) Bild: Schauer Sandra

Werden Kreisverkehre in Oberösterreich wieder zu Ampelkreuzungen rückgebaut? Ja, kündigte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) gestern bei einer Pressekonferenz in Linz an. Umgebaut werden sollen jene Kreisverkehre, die bereits heute das Verkehrsaufkommen nicht mehr schaffen und lange Staus auslösen.

Konkrete Rückbau-Pläne gibt es derzeit allerdings nur für drei Kreisverkehre in Haid zwischen Traun und Nettingsdorf. Dazu zählen der nördliche der beiden Ritzlhof-Kreisverkehre sowie die beiden nahe beieinander liegenden Kreisverkehre bei der Firma Actual und der Dammstraße (siehe Grafik), an denen es sich zu Stoßzeiten fast täglich weit zurückstaut.

Diese drei Kreisverkehre sollen im Zuge des Baus der Umfahrung Haid durch intelligente Ampelsysteme ersetzt werden. "In die Fahrbahn eingelassene Sensoren erkennen das Verkehrsaufkommen und schalten den Verkehr je nach Bedarf auf Grün bzw. Rot", sagte Martin Wögerer, Leiter der Abteilung Brücken- und Tunnelbau beim Land Oberösterreich. Dieses System, das auch zwischen Pkw, Lkw und Radfahrer unterscheiden kann, ist bereits bei einer Reihe von sanierten Ampelkreuzungen in Oberösterreich im Einsatz und wurde zuletzt bei der A1-Abfahrt Asten, wo es zu gefährlichen Rückstaus auf die Autobahn kam, verbaut.

"Strecken uns nach der Decke"

Die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Umfahrung Haid und den Rückbau der drei Kreisverkehre auf intelligente Ampelkreuzungen soll noch heuer abgeschlossen sein. Der Baustart ist derzeit für das Jahr 2021 geplant – bis dahin werden wohl noch viele Menschen in Haid im Stau stehen.

Insgesamt stehen heuer für den Straßenbau in Oberösterreich 108 Millionen Euro im Landesbudget zur Verfügung. Davon entfallen 62 Millionen Euro auf die Instandhaltung und 46 Millionen Euro auf den Neubau von Straßen. "Wir müssen uns nach der Decke strecken", sagte Steinkellner. Nach dem Rekordwinter seien die Ausgaben für Frostschäden und Felssicherungen entlang von Straßen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Heuer reichen die Straßenbau-Projekte von der zwei Millionen Euro teuren Sanierung der beiden Brücken über den Türken- und Ortnergraben auf der Leonfeldner Straße (B126) in Altenberg bei Linz über die Fahrbahnsanierung im Tunnel Hallstatt bis hin zur 8,4 Millionen Euro teuren Trassenverlegung der Steyrtalstraße (B140) bei Obergrünburg (Bezirk Kirchdorf).

> Video: Heuer muss besonders viel Geld in Felssicherungsarbeiten gesteckt werden. Zudem werden einige vielbefahrene Straßenstücke saniert. Gerade im Zentralraum werden die Autofahrer manches Mal Geduld aufbringen müssen.

Bauarbeiten nicht nur nachts

"Wir bemühen uns, bei allen Baustellen die Beeinträchtigung des Verkehrs so gering wie möglich zu halten. Aber wir können leider nicht nur am Wochenende und in der Nacht bauen", bat Christian Dick, Leiter der Straßenbauabteilung beim Land Oberösterreich, um Verständnis für künftige Verzögerungen. (rela)

