Skiunfälle: "Häufigkeit und Schwere von Verletzungen steigen"

Das freundliche Wetter, das für das Wochenende vorhergesagt ist, dürften wohl wieder viele Oberösterreicher für einen Skitag nutzen. Doch es ist zu befürchten, dass der Ausflug für einige mit Verletzungen enden wird. Alleine im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) mit den Standorten Kirchdorf und Steyr mussten zwischen 1. Dezember 2024 und 30. Jänner 2025 395 Personen behandelt werden, die sich bei Ski- oder Snowboardunfällen verletzt haben. Das bedeutet eine Steigerung von mehr als einem Fünftel: Im Vergleichszeitraum 2023/24 waren es 311 Patienten. Auch das Salzkammergut Klinikum mit den drei Standorten Gmunden, Bad Ischl und Vöcklabruck verzeichnet einen Anstieg: Dort wuchs die Zahl der Verletzten in den jeweils gleichen Zeitspannen von 528 auf 566 Personen.

Bedenklich ist, dass nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Schwere der Verletzungen zunimmt. Handelte es sich früher oft "nur" um Bänderrisse, kommt es nun häufiger zu Knochenbrüchen. "Heuer gab es wie bereits im Vorjahr wieder vermehrt Verletzungen im Stammbereich, wie zum Beispiel Wirbelsäulen- und Beckenbrüche, die meist deutlich schwerer als Beinverletzungen sind und mitunter auch lebensgefährlich sein können", sagt Harald Stöcher, Leiter der Abteilungen für Unfallchirurgie im PEK. "Auch hatten wir mehrmals Verletzungen der inneren Organe wie Milzrupturen, die operativ dringlich versorgt werden müssen."

Das bestätigt auch Johanna Berger, die Leiterin der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl: "Die Zahl der Unfälle ist bei uns gestiegen. Viel auffälliger ist aber, dass die Verletzungen in diesem Winter deutlich schwerer sind. Sie betreffen den ganzen Körper, vom Schädel bis zum Fuß."

Tempo, Müdigkeit, Alkohol

Eine Unfallursache ist das Tempo, mit der viele Freizeitsportler unterwegs sind, sagt Stöcher: "Vor allem durch die Verbesserung des Materials und die dementsprechenden Pistenverhältnisse bringen die Ski- und Snowboardfahrer heutzutage weit höhere Geschwindigkeiten auf den Schnee als noch vor vielen Jahren.“ Nicht wenige unterschätzen ihr eigenes Tempo. Aber: Je schneller man fährt, desto schwerer fallen die Blessuren in vielen Fällen aus. „Vor allem im Kopf- und im Wirbelsäulenbereich sehen wir hier immer wieder sehr schwere und teils lebensbedrohliche Verletzungen mit Folgeschäden", sagt Stöcher.

Der Unfallchirurg appelliert daher an Wintersportler, überhöhte Geschwindigkeit zu vermeiden, auf sich selbst und andere aufzupassen, um Zusammenstöße zu verhindern, die eigenen Kräfte richtig einzuschätzen – viele Unfälle passieren am Nachmittag infolge von Müdigkeit – und nicht zuletzt Alkohol während eines Skitags zu vermeiden. „Wir sehen immer wieder, dass alkoholisierte Ski- und Snowboardfahrer, vor allem am späten Nachmittag und am Abend, mit Verletzungen ins Klinikum kommen“, sagt Stöcher.

5000 Verletzte pro Jahr

Dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) zufolge liegt das Zehn-Jahres-Mittel der Verletzten bei Alpinunfällen im Winter bundesweit bei fast 5000 Personen, jenes der tödlich Verunglückten bei 109 Menschen. Die Todesfälle betreffen statistisch gesehen am häufigsten Personen zwischen 51 und 70 Jahren. Am häufigsten allgemein in Unfälle verwickelt wird die Altersgruppe der Elf- bis 20-Jährigen, gefolgt von jener der 51- bis 60-Jährigen.

Sollte jemand auf der Piste Zeuge eines Unfalls werden, so rät der Zivilschutzverband Oberösterreich, zunächst die Unfallstelle abzusichern, indem man Ski oder Skistöcke einige Meter oberhalb gekreuzt in den Schnee steckt. Danach sollte man den Verletzten ansprechen, gegebenenfalls Erste Hilfe leisten und einen Notruf abzusetzen. Zudem gilt es, Wunden zu versorgen, den Betroffenen warm halten und - im Falle von Bewusstlosigkeit - das Unfallopfer vorsichtig in die stabile Seitenlage zu bringen. Verletzten nicht zu helfen ist übrigens nicht nur rücksichtslos, sondern auch strafbar.

